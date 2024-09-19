تصرف لا يليق بقائد برشلونة! .. تير شتيجن يورط إريك جارسيا للمرة الثانية بـ"تصريح غريب" عن واقعة الطرد ضد موناكو

تير شتيجن أصبح نقطة ضعف في برشلونة بالسنوات الأخيرة..

رغم ارتكابه هو "الخطأ في التمرير"؛ إلا أن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قائد وحارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، يبدو أنه حاول تحميل زميله إريك جارسيا "معه"، مسؤولية اللقطة التي لعبت دورًا حاسمًا، في هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام موناكو الفرنسي.

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برشلونة سقط في فخ الخسارة (1-2) أمام مستضيفه موناكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة أبطال أوروبا 2024-2025.

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ولعب العملاق الإسباني 80 دقيقة تقريبًا، بـ10 لاعبين فقط بعد طرد جارسيا؛ والذي قام بعرقلة مهاجم موناكو - وهو منفرد بالمرمى -، عقب تمريرة خاطئة من شتيجن، في بداية اللعبة.

وعن ذلك يقول الحارس الألماني في تصريحات بعد المباراة، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لم نفهم بعضنا أنا وإريك.. لقد ارتكبنا خطأ، لا يمكن أن يحدث".

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وأعرب تير شتيجن، عن أسفه لـ"طرد" جارسيا، مؤكدًا على أن برشلونة أظهر صمودًا كبيرًا للغاية، رغم اللعب لـ80 دقيقة بنقص عددي أمام موناكو.

واعترف مارك أندريه تير شتيجن، بأن الفريق الإسباني حاول الخروج من أرض منافسه بـ"التعادل"، بعد هذا النقص العددي؛ إلا أن موناكو خطف الفوز، بهدفٍ ثانٍ وصفه بأنه "جاء في لحظة مفاجئة".

وعلى الرغم من ذلك.. شدد شتيجن على أن هدف برشلونة يبقى دائمًا هو الفوز، سواء في الدوري الإسباني أو أبطال أوروبا، لافتًا إلى أن الفريق سيحاول التعويض في اللقاءات القادمة.

جدير بالذكر أن هذه الخسارة؛ هي الأولى لبرشلونة في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الإسباني هانز فليك، بعد 5 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.