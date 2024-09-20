"أراده حتى من دون عقد".. كرويف الصغير يمنح تشافي حقه في اكتشاف يامال!

لم يندهش وحده بمستواه

رغم كل التحفظات على تشافي، المدرب السابق لبرشلونة، يجب منحه كامل الحق والإشادة بسبب اكتشافه للنجم الشاب لامين يامال وإخراجه إلى النور والأضواء.

هذا ما أثبته جوردي كرويف المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني، حيث كشف عن رغبة تشافي في إشراك اللاعب مع الفريق الأول في الفترة التي لم يكن لديه أي عقد.

وقال ابن أسطورة النادي يوهان كرويف في تصريحات عبر شبكة "Movistar+":"إنه أمر غير عادي، الجميع يركز معه، لكن يجب منحه راحة البال دون الضغط عليه، عمره 17 سنة فقط، دعوه يستمتع بذلك".

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واستعاد ذكريات الماضي عن اللحظة التي تدرب فيها مع الفريق الأول، حيث أضاف:"لقد رآه تشافي واعتقد أنه لاعب من طراز خاص للغاية، أراد أن يشركه لأول مرة في وقت مبكر جدًا من مسيرته، ولكن يكن لديه أي عقد مع النادي".

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وتابع:"تشافي لم يكن الشخص الوحيد الذي انبهر به، المحاربون القدامى بالفريق كذلك قالوا إنه كان شيئًا مختلفًا عندما شاهدوه للمرة الأولى".

وجاءت تصريحات جوردي كرويف على هامش تواجده للتعليق على مباراة موناكو وبرشلونة، والتي أقيمت أمس، الخميس، بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدفين مقابل هدف، حيث جاء هدف العملاق الكتالوني الوحيد بتسديدة متقنة من يامال.