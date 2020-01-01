برشلونة مصمم على ضم أونانا

رغم وجود تير شتيجن.. برشلونة يطارد حارس أياكس أونانا

يصمم برشلونة على ملاحقة الحارس الدولي الكاميروني أندري أونانا والذي يتمسك به فريقه الهولندي أياكس أمستردام ويرفض التفريط فيه.

وكانت العديد من الأندية الأوروبية قد أبدت اهتمامها بالحارس الكاميروني بعد نهاية الموسم الماضي الذي تألق خلاله عدد من لاعبي أياكس.

وحول ذلك، كان برشلونة هو أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات أونانا، حيث حاول من أجله الصيف الماضي ولكنه فشل في تسويق سيلسن بالسعر المنتظر.

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ومن الواضح أن حارس المرمى الكاميروني يعطي الأولوية للانتقال إلى برشلونة، وذلك في حال قرر مغادرة أياكس والبحث عن تجربة أخرى.

ويطلب النادي الهولندي 40 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات أونانا، ولكن من المتوقع أن يتغير ذلك بسبب التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وأصبح أياكس أكثر قوة في سوق الانتقالات خاصة بعدما حصل على حوالي 250 مليون يورو مقابل بيع دي ليخت ودي يونج وحكيم زياش وشوني.

وسيكون من الصعب على برشلونة أن يقوم بدفع 40 مليون يورو من أجل الحصول على حارس مرمى لن يضمن مشاركته أساسيًا في ظل وجود تير شتيجن.

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يذكر أن أندية تشيلسي ويوفنتوس وتوتنهام وليستر سيتي وباريس سان جيرمان قد ارتبطت في أوقات سابقة بمفاوضات مع الحارس الدولي الكاميروني.