برشلونة ومايوركا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد مايوركا في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020، على ملعب الكامب نو

برشلونة 0 × 0 مايوركا

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ستكون مباراة سهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني ، لكن هل سيحقق مايوركا معجزة أخرى كما فعل بفوزة علي ريال مدريد بالطبع لا يوجد مستحيل بكرة القدم وكل شيء ممكن داخل المستطيل الأخضر.

في الجانب الآخر العملاق الكتالوني يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وجدير بالذكر أن هذه المباراة ستكون احتفالية بعد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

بالطبع يوجد فارق كبير بين الفريقين في المستوي والأداء والقيمة التسويقية وحتي في النقاط التي جمعها كل فريق في الليجا هذا الموسم، فنادي مايوركا قريب من مراكز الهبوط حيث جمع 14 نقطة فقط منذ بداية الموسم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.