مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجمه الشاب بالتجديد

شارك مع الفريق في مواجهة أستانة بالدوري الأوروبي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في محادثات جدية مع لاعبه الشاب أنخيل جوميس، من أجل التوقيع على عقد جديد.

صاحب الـ19 عاماً يعتبر من أبرز المواهب الشابة بالشياطين الحمر، وينتهي عقده الحالي في يونيو القادم.

برشلونة يرصد ويتابع تطور اللاعب، ويطمح في التعاقد معه بالمجان في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

ووفقاً لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن النادي تحرك بالفعل لإقناع اللاعب بالتجديد ورفض برشلونة.

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المفاوضات ليس في مرحل متقدمة، ومانشستر يجب عليه إغراء جوميس بالشكل الكافي للاستمرار ومواصلة تطوره بالنادي.

لاعب آخر يواجه يونايتد خطورة خسارته بالمجان وهو تاهيث تشونج، والذي ظهر مع جوميس في مباراة أستانة بالدوري الأوروبي الخميس الماضي.