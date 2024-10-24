"قائد ثورتي برشلونة ومانشستر سيتي!" .. السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة

ثورة رياضية كبرى في السعودية..

بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز الأسماء الرياضية في العالم؛ خاصة بعد "انضمام" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، مساء اليوم الخميس، تلقى الإسباني تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عروضًا مغرية من السعودية؛ للتعاقد معه بشكل رسمي.

الصحيفة البريطانية كشفت عن أن اهتمام السعوديين بالتعاقد مع بيجرستاين، الذي يعتبر أحد أفضل المديرين الرياضيين في العالم؛ بدأ منذ أن تأكد "رحيله" عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

GOAL

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي الإسباني البالغ من العمر "60 سنة"، يريد أخذ وقتٍ من الراحة؛ قبل أن يحسم وجهته الجديدة في عالم الساحرة المستديرة، وذلك بعد 12 سنة من العمل المتواصل، مع العملاق الإنجليزي.

بيجرستاين بدأ عمله كـ"مدير رياضي" في العملاق الإسباني برشلونة، وذلك في الفترة من 2003 إلى 2010؛ حيث ساهم في صناعة "الجيل الذهبي التاريخي" تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وساهم تشيكي في العديد من الصفقات التاريخية لبرشلونة؛ مثل: الساحر البرازيلي رونالدينيو، النجم البرتغالي ديكو، المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الأسطورة الفرنسية تييري هنري، والظهير البرازيلي الطائر داني ألفيش، والعملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأخذ تشيكي بيجرستاين "راحة" لمدة عامين، بعد الرحيل عن برشلونة، قبل أن يتولى منصب "المدير الرياضي" لنادي مانشستر سيتي؛ حيث ساهم أيضًا في صناعة "الجيل الذهبي" للعملاق الإنجليزي، بالعديد من الصفقات الكبرى؛ أهمها وأبرزها بالطبع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

جدير بالذكر أن بيجرستاين توّج بـ28 لقبًا - حتى الآن -، كـ"مدير رياضي" لناديي برشلونة ومانشستر سيتي؛ من بينهم 3 ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواسم 2005-2006 و2008-2009 مع العملاق الإسباني، و2022-2023 مع النادي الإنجليزي.