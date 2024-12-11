قلب المواجع على برشلونة بهدف "طبق الأصل" .. ماكيني يعيد أمجاده في ليلة سقوط مانشستر سيتي أمام يوفنتوس

ماكيني أبدع أمام السيتي كما سقى برشلونة من كأسه المر قبل أربعة أعوام..

نعم! ليلة برشلونة سعيدة بالفوز أمام بوروسيا دورتموند، لكن على الجانب الأخر وفي مواجهة مختلفة، هناك أعيد ذكرى أليمة له، وتحديدًا خلال لقاء يوفنتوس أمام مانشستر سيتي.

أمس الأربعاء، حقق البرسا فوزًا صعبًا أمام دورتموند بثلاثية مقابل هدفين، فيما فاز اليوفي أمام السيتي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

هدف السيدة العجوز الأول في شباك مانشستر سيتي سجله دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 53، لكن ذكرى برشلونة الأليمة كانت في الهدف الثاني..

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ذاك الهدف سجله ويستون ماكيني في الدقيقة 75 من عمر المباراة عن طريق مقصية رائعة من داخل الـ18 بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى بأقدام زميله تيموتي وياه.

تلك المقصية هي نسخة طبق الأصل من تلك التي سجلها ماكيني قبل أربع سنوات في شباك برشلونة، وتحديدًا في الثامن من ديسمبر 2020، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بالبطولة القارية 2020-2021.

برشلونة خسر مواجهة اليوفي وقتها بثلاثية نظيفة، سجلها كريستيانو رونالدو "هدفين في الدقيقتين 13 و52" وماكيني "في الدقيقة 20".

وودع حينها البرسا نسخة 2020-2021 من دوري الأبطال من دور الـ16 بالخسارة أمام باريس سان جيرمان (5-2)، بعدما عبر من المجموعات وصيفًا لليوفي.