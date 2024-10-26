"اخرس يا ميسي" .. نجم برشلونة السابق يكشف عن واقعة أغضبت جوارديولا من الأرجنتيني!

مشاجرة في تدريبات النادي الكتالوني

تذكر رافا ماركيز، مدافع برشلونة السابق، واقعة نادرة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جعلته يشعر بالغضب الشديد من أسطورة النادي الكتالوني.

ماركيز الذي لعب لبرشلونة بين عامي 2003 و2010، سبق أن دخل في شجار غاضب مع ميسي في مباراة تدريبية، حيث لم يكن المدافع المكسيكي السابق راضيًا عن احتفاظ زميله بالكرة لفترة طويلة بدلًا من التسديد، وهو الأمر الذي دفع المدرب بيب جوارديولا للتدخل من أجل فض الاشتباك.

وقال ماركيز في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"نعم، تشاجرت مع ميسي في مباراة خماسية بالتدريبات، كان في فريقي، وبالطبع احتفظ بالكرة كثيرًا، الفرصة كانت سانحة أمامه للتسديد أكثر من مرة لكنه لم يفعل ذلك".

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وأضاف:"أخبرناه بضرورة التسديد من أجل التسجيل ولكنه لم يستجب، شعرت بالغضب الشديد منه وطلبت منه أن يترك الكرة، وبعدها اقترب مني لمواجهتي، وهنا تدخل جوارديولا الذي قال له"اخرس يا ميسي، عليك احترام مكانة رافا".

وجاءت هذه الواقعة النادرة، من بين العديد من اللحظات السعيدة التي عاشها ميسي مع ماركيز في الجيل الذهبي لبرشلونة، حيث فازا معًا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خاصة في الحقبة الذهبية مع جوارديولا، وكان أبرزها على الإطلاق الفوز بدوري أبطال أوروبا 2009.

جدير بالذكر أن ماركيز اتجه للتدريب بعد اعتزال كرة القدم، وأشرف لفترة على الفريق الرديف ببرشلونة، قبل أن يرحل عن النادي الكتالوني في يوليو الماضي، ليعمل حاليًا كمدرب مساعد في المنتخب المكسيكي.