ليس من أجل تاه .. وفد برشلونة في مهمة "مدريدية" لمراقبة نجم ليفركوزن!

صفقة صعبة لكنها ليست مستحيلة

يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل في خططه من أجل دعم صفوف الفريق في الصيف المقبل، ويبدو أن البداية ستكون من موقعة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

الفريقان يلتقيان غدًا، الأربعاء، على ملعب أتلتيكو، في مباراة تهم برشلونة كثيرًا، بسبب جوناثان تاه مدافع ليفركوزن، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للنادي الكتالوني، بعدما استقر اللاعب على عدم التجديد لناديه.

الصحفي "صامويل مارسدين" من شبكة "ESPN" قال إن برشلونة قرر إرسال وفدًا من كشافيه لمتابعة تاه ولاعب آخر من ليفركوزن وهو فلوريان فيرتس صانع ألعاب الفريق الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمور تبدو قريبة جدًا بالنسبة لتاه، ولكن الوضع ليس كذلك لفيرتس لأنه أصبح قريبًا من التوقيع على عقد جديد مع ليفركوزن، يربطه بالنادي حتى 2028، مما يصعب فكرة رحيله في الصيف المقبل.

ولذلك، قد يتطلب الأمر التقدم بعرض مالي ضخم قد يصل إلى 100 مليون يورو أو أكثر، من أجل إقناع حامل لقب البوندسليجا بالتخلي عن أحد أهم نجومه في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن فيرتس "21 سنة" يواصل تألقه وتقديمه مستويات مميزة هذا الموسم تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بتسجيل 14 هدفًا وصناعة 9 بكل البطولات بقميص ليفركوزن حتى الآن.