شتشيسني : لم أتأثر بليفاندوفسكي وكنت سأبقى على الأريكة لو تأجلت إصابة شتيجن!

اتصال ديكو كان كلمة السر

رغم توقيعه بشكل رسمي مع برشلونة منذ 24 ساعة فقط، إلا أن الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني قرر الخروج سريعًا بتصريحات مثيرة عن انتقاله للفريق الكتالوني.

برشلونة قرر التعاقد مع صاحب الـ34 سنة في صفقة طوارىء وفقًا للوائح الدوري الإسباني رغم اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في الصيف، وذلك تعويضًا للألماني مارك تير شتيجن الذي تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

شتشيسني أجرى عدة مقابلات مع وسائل إعلامية في بلاده، حيث سافر العديد من الصحفيين البولنديين إلى برشلونة لتغطية وصوله لفريقه الجديد للعمل مع زميله السابق بالمنتخب الوطني روبرت ليفاندوفسكي.

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وقال حارس يوفنتوس السابق لقناة "FootTruck":"لو حدثت إصابة تير شتيجن بعد أسبوعين، لما كنت نهضت من على أريكتي من أجل الذهاب إلى برشلونة، لأن الأوان كان سيمضي وقتها ويفوت وتضيع فرصة الانتقال".

وأضاف:"أنا سعيد جدًا لوجودي في برشلونة وأريد حقًا أن أرتدي هذا القميص، ومع ذلك أنا هادىء للغاية، لأنني أعلم أنني سأكون على ما يُرام أيضًا عندما أعتزل مرة أخرى".

وعن تأثير ليفاندوفسكي على قراره:"اتصل بي روبرت وتحدثنا، لكني لا أعتقد أنه كان له تأثير كبير على قراري، الأمر سيكون مشابهًا حتى لو لم يكن في برشلونة أو حتى لم يتصل، ديكو تواصل معي ولم أكن واضحًا في قراري في البداية قبل الموافقة على هذه الخطوة".

يذكر أن شتشيسني الذي كان يقضي وقته في مدينة ماربيا الإسبانية مع عائلته بعد التقاعد، يستعد للظهور في قائمة برشلونة للمواجهة القادمة للفريق الكتالوني أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد القادم ببطولة الدوري الإسباني.