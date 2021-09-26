برشلونة ضد ليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وليفانتي وذلك في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة 2 ×0 ليفانتي

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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين سجلهما ديباي ودي يونج، في واحد من أفضل أشواط الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم

42' عرررضية رائعة من الجهة اليمنى تصل إلى ديباي الذي يلعبها برأسه قوووية ولكن حارس ليفانتي يبدع ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه

35' أوووووووووووووووه ديباي كان منفردًا بالمرمى، حاول مراوغة الحارس ولكنه لم ينجح في استغلال الهجمة، لتخرج لضربة ركنية

22' أووووووووه بيكيه يهدر فرصة لا تضيع! عرضية من ديياي يلمسها دفاع ليفانتي، تصل لبيكيه الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الثالث ولكن كرته تمر بمحاذاة القائم

17' تسديدة أخرى من كوتينيو من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس ليفانتي يمسك بالكرة

15' عرررررضية خطيررة من دي فروتوس ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

13' جووووووووووووووووووووووووووووووول لوك دي يونج يحرز أول أهدافه بقميص برشلونة والثاني للبلاوجرانا في هذه المباراة، بعد تمريرة رائعة من ديست وضغته أمام المرمى، لينهي الهجمة بشكل رائع على يمين الحارس

10' تسديدة من كوتينيو من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس ليفانتي يمسك بالكرة

6' جووووووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يحرز الهدف الأول لبرشلونة من ركلة الجزاء، بعد أن سدد الكرة بقوة على يمين الحارس الذي ذهب في الإتجاه الآخر

5' أووووووه ركلة جزاء لبرشلونة، بعد فاصل مهاري رائع من ديباي وتعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ديست - بيكيه - جارسيا - مينجويزا

نيكو- بوسكيتس - جافي

كوتينهو - لووك دي يونج - ديباي

تشكيل ليفانتي:

قرر المدرب لوبيز اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

أباريستكا

كليرك - ريدوندو - موستافي - ميرامون

ميليرو - رادويا - بيبيلو

ألكون - مارتي - دي فروتوس

يرغب العملاق الكتالوني للفوز من أجل استغلال تعثر الريال والأتليتي يوم أمس، من أجل الاقتراب منهم أكثر وتقليص الفارق معهم، خاصًة بعد إهدار البلاوجرانا للنقاط في أخر جولتين والتعادل مع غرناطة وقادش.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وليفانتي، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.