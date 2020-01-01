برشلونة وليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 ليفانتي

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10’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف ملعب ليفانتي

9’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه روجر مارتي داخل المنطقة لكنه فشل فى تسديد الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي

8’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ليونيل ميسي فى إتجاه المتقدم جيرارد بيكيه لكن ابعدها الدفاع منة أمامه

6’ خطأ لصالح برشلونة من خارج المنطقة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من تونو على نيلسون سيميدو

5’ محاولة التوغل من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة لكن استخلصها من امام روبن فيزو

3’ ركنية لفريق ليفانتي تنفذ بتمريرة قصيرة إلى روبن روكينا الذي ارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين

2’ ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية من ليونيل ميسي لداحل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Aaaaaaand the ball is r⚽️lling at Camp Nou! #BarçaLevante — FC (@FCBarcelona) February 2, 2020

البدلاء / أوسكار دوارتي / كوكي / بورخا مايورال / دانيال كارديناس / كارلوس كليرك / إينيس بردهي / هيرناني

ليفانتي: يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من أيتور فيرنانديز / خورخي ميرامون / روبن فيزو / سيرخيو بوستيجو / تون / روبن روكينا / نيكولا فيوكشيفيتش / جونزالو ميليرو / جوسي كامبانا / روجر مارتي / خوسيه لويس موراليس

البدلاء / إيناكي بينا / سيرخي روبيرتو / أرتور / صامويل أومتيتي / جونيور فيربو / أليكس كولادو / ريكي بويج

The starting 1️⃣1️⃣❗️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2020

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من مارك تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لنجليت / جوردي ألبا / إيفان راكيتيش / سيرخيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / ليونيل ميسي / انطوان جريزمان / أنسو فاتي

تشكيل الفريقين:

ويحتل ليفانتي المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فارق المستوى واضح بين الفريقين ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بأرض الملعب وليس أدل على ذلك من مباراة الذهاب التي فاز بها ليفانتي بثلاثية، مما يُزيد الطابع الثأري لهذه المباراة.

في الوقت نفسه فإن ليفانتي لا يعيش أفضل فتراته ويواجه سلسلة من الهزائم المتتالية على صعيد الدوري وكذلك الكأس، مما يجعل المباراة سهلة إلى حد كبير بالنسبة لكتيبة المدرب كيكي سيتين.ولهذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للفريق الكتلاني بعد الهزيمة المفاجئة على يد فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، والتي تبعها خسارة صدارة الليجا للغريم التقليدي ريال مدريد.