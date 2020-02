برشلونة وليفانتي: مباشر لحظة بلحظة

10’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي برشلونة فى منتصف ملعب ليفانتي

9’ عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه روجر مارتي داخل المنطقة لكنه فشل فى تسديد الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي

8’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ليونيل ميسي فى إتجاه المتقدم جيرارد بيكيه لكن ابعدها الدفاع منة أمامه

6’ خطأ لصالح برشلونة من خارج المنطقة من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من تونو على نيلسون سيميدو

5’ محاولة التوغل من ليونيل ميسي من على حدود المنطقة لكن استخلصها من امام روبن فيزو

3’ ركنية لفريق ليفانتي تنفذ بتمريرة قصيرة إلى روبن روكينا الذي ارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين

2’ ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية من ليونيل ميسي لداحل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Aaaaaaand the ball is r⚽️lling at Camp Nou! #BarçaLevante