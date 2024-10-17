"نحن من ندفع للاعبين وليس المنتخب" .. برشلونة يواصل حملته الشرسة ضد دي لافوينتي ويطلب "السلطة المطلقة"

رئيس برشلونة يضع مدرب إسبانيا في حرج

واصل جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حملة ناديه ضد لويس دي لافوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على خلفية تعرض لامين يامال؛ نجم برشلونة، للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مستغربًا ممن يطالبونه بالاعتماد عليه لدقائق أقل.

نجم البرسا تعرض للإصابة بشد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، إثر اللعب العنيف من قبل لاعبي الدنمارك في محاولة لإيقاف خطورة لاعب برشلونة، لذا وجه الجمهور اللوم لمدرب "لاروخا" لعدم استبداله فور مشاهدته لطريقة الاحتكاك معه من قبل الخصم.

وقال مدرب إسبانيا ردًا على هذا الهجوم: "مباريات المنتخب الوطني لا تؤذي أحدًا، لو كنت في نادٍ، ربما كان بإمكاني إنشاء ديناميكية أخرى مع مزيد من الراحة.. في المنتخب الوطني لدينا فترات ولسنا مسؤولين أبدًا عن كثرة المباريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في المقابل، وجه لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" رسالة إلى مدرب منتخب إسبانيا، قائلًا: "لافوينتي.. إذا كنت تعتقد أن الأندية هي التي يجب أن تكون حذرة مع اللاعبين، فامنحنا سلطة الموافقة على إرسالهم للمنتخبات الوطنية من عدمه".

وأضاف: "نحن من ندفع للاعبين.. إنهم مدينون بحقوقهم للأندية التي تدفع لهم. ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".

وتابع لابورتا: "يبدو لي أن هذا الإعلان عن أن لديهم مباراة واحدة فقط في الشهر جيد جدًا، لكن الأندية هي التي تدفع للاعبين، لا نريد تكرار ما حدث مع بيدري، كان السماح للامين باللعب أمرًا متهورًا".

وختم: "هل قمنا بترتيبات؟ بالطبع، يتعين علينا الدفاع عن مصالحنا وقد فهموا نهجنا ونهج اللاعب، الذي يتمتع بشخصية كبيرة.. في النهاية سادت المعايير الصحيحة".