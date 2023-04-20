برشلونة لتيباس: "سيكون من الغباء عدم مساعدتنا في عودة ميسي"

برشلونة يربط عودة ميسي بمساعدة تيباس!

تحدث جولي جيو، نائب رئيس التسويق في نادي برشلونة عن أنباء عودة ليونيل ميسي لصفوف الفريق مجددًا بالفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية عديدة عن رغبة نادي برشلونة في عودة ميسي لصفوف الفريق الموسم المقبل، واستغلال عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

وقال جيو في تصريحات إلى إذاعة "RAC 1" أن مجلس الإدارة يعتقد أن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس من المفترض أن يبذل قصارى جهده للمساعدة في عودة ميسي.

وتابع: "من الواضح أنه سيكون خبرًا رائعًا ليس بالأرقام التي تم نشرها لكن هذا خبر رائع ولا يزال أفضل لاعب في العالم دون أدنى شك والآن ربما هالاند أيضًا ولكن ميسي يجلب جاذبية تسويقية وسيكون شيئًا إيجابيًا للتسويق للنادي ولكن هذا لا يعني أنه سيعود".

ووجه جيو رسالة لخافيير تيباس قائلًا: "إنه مهتم ولكن سيكون سخيفًا وغبيًا جدًا إذا لم يساعدنا في الحصول على الصفقة".

ورحل ليونيل ميسي، عن صفوف برشلونة في موسم 2021، في صفقة انتقال حر بعد فشله في تجديد عقده وأنضم إلى باريس سان جيرمان.