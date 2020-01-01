برشلونة لا يعرف الهزيمة على أرضه أمام غرناطة

تعرف على أرقام مواجهة برشلونة وغرناطة

يستضيف نادي برشلونة نظيره غرناطة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو" في ختام منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لكيكي سيتين على رأس الإدارة الفنية للنادي الكتالوني وهو لم يسبق أن فاز في اللقاء الأول مع أي فريق تولى تدريبه.

ولا يجب أن يشعر المدرب الجديد بالقلق، فغرناطة لم يحقق أي انتصار في تاريخه على ملعب "كامب نو" إذ لعب 23 مباراة ضد البلوجرانا خسرها جميعًا، وهو أكثر فريق خسر من النادي الكتالوني على أرضه.

وفي حال فوز البلوجرانا، فإنّه يصبح الانتصار الـ 24 على التوالي أمام غرناطة ليتجاوز السلسلة القياسية لمستضيف أمام ضيف في تاريخ الليجا والتي كانت أيضًا من نصيب برشلونة أمام ريال سوسيداد في 23 لقاء على التوالي بين 1929 و1961.

ولكونه حقق الانتصار في مباراة الدور الأول، فإن غرناطة قد يحلم بالفوز مجددًا لتصبح المرة الأولى التي ينتصر فيها على برشلونة في مباراتين بموسم واحد في الليجا.

ويمتلك النادي الكتالوني سلسلة لا هزيمة تصل إلى 8 مباريات في الليجا بتحقيق الفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، وجاءت هذه التعادلات في آخر 4 مباريات.

وبينما تصدر برشلونة النصف الأول من الموسم برصيد 40 نقطة بأقل حصيلة لمتصدر في الليجا بالنصف الأول من الموسم منذ 2006-2007، غرناطة حقق 27 نقطة في 19 جولة وهو أفضل سجل له منذ أن لُعبت البطولة بنظام الـ 20 فريقًا.

وأخيرًا، سجل ليونيل ميسي 11 هدفًا في 11 مباراة ضد غرناطة بالليجا، كما أنّ 44% من أهداف الفريق الأندلسي تأتي من ركلات ثابتة وهو أفضل فريق في الدوري الإسباني في هذا الصدد بالتساوي مع سيلتا فيجو.

جدير بالذكر أنّه منذ بيب جوارديولا في موسم 2008-2009، فإن كل مدرب لبرشلونة يحقق الفوز في أول لقاء له في الليجا.