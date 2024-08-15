لامين يامال يفاجىء الجميع بظهور غير متوقع رغم تعرض والده للطعن!

يتابع حالة والده عن قرب

رغم تواجد والده منير النصراوي في المستشفى بحالة خطرة، إلا أن الجناح الشاب لامين يامال قرر التوجه إلى مقر برشلونة صباح اليوم، الخميس، من أجل حضور تدريبات الفريق.

صحيفة "لا فانجارديا" كانت قد أفادت يوم أمس أن النصراوي تلقى عدة طعنات في تمام الساعة 10:21 مساءًً في موقف سيارات بشارع فرانك مارشال في حي روكافوندا التابع لبلدية ماتارو، نُقل على إثرها لمستشفى كان روتي في بادالونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هذه الأحداث لم تمنع يامال من الذهاب إلى تدريب برشلونة بشكل طبيعي، من أجل الاستعداد لخوض المباراة الأولى للفريق بالدوري الإسباني للموسم الجديد يوم السبت القادم، أمام فالنسيا، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش.

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وفي سياق متصل يتابع اللاعب حالة والده عن قرب، حيث قالت التقارير الأولية إنه يعاني من وجود دم في رئته، لذلك سيبقى في المستشفى ليومين أو ثلاثة، وتم وصف حالته على أنها "مستقرة" حتى الآن.

وفي سياق متصل تستمر الشرطة في تحقيقاتها حول ملابسات حالة الطعن، وقالت إن الحادث وقع على الأرجح بسبب خلافات سابقة بين والد يامال والمعتدين عليه.

يذكر أن النجم البالغ من العمر 17 سنة كان من أهم نجوم إسبانيا في يورو 2024، وجعل نفسه سريعًا اللاعب الأكثر شعبية في برشلونة، بعدما أصبح قميصه هو الأكثر مبيعًا بالعملاق الكتالوني.