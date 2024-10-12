"استغل غياب زميله في برشلونة" .. لامين يامال يحصل على مكانة فريدة في منتخب إسبانيا!

هل يحقق نفس الحلم في برشلونة.

منح المنتخب الإسباني، النجم الواعد لامين يامال، فرصة لارتداء قميص الأساطير في فريق "لاروخا"، خلال المعسكر الجاري حاليًا.

ويستعد منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، لمواجهة مضيفه الدنماركي، اليوم السبت، قبل أن يعود إلى قرطبة لاستضافة صربيا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لشبكة "ESPN Deportes"، فإن لامين يامال خلع القميص رقم 19 الذي اعتاد الظهور به مع منتخب إسبانيا مؤخرًا، وسيحصل على قميص برقم جديد خلال مباراتي الدنمارك وصربيا.

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وأشارت إلى أن يامال، اختار ارتداء القميص الشهير رقم 10 عندما يلعب لإسبانيا، وهو نفس الرقم الذي ارتداه مؤخرًا زميله في برشلونة داني أولمو، لكن الأخير لا يتواجد في هذا المعسكر بسبب الإصابة.

وأكد التقرير، أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيحتفظ يامال بالقميص رقم 10 أم سيتركه بمجرد عودة أولمو للمباريات، خصوصًا أن داني تألق بهذا الرقم في بطولة اليورو الأخيرة وكان أحد أهم أسباب تتويج بلاده باللقب.

وانضم يامال إلى كثير من الأساطير التي ارتدت الرقم 10 في منتخب إسبانيا، ويتقدمهم النجم راؤول جونزاليس وسيسك فابريجاس، ومن بعدهم حصل عليه ماركو أسينسيو.

يذكر أن يامال يرتدي حاليًا الرقم 19 في برشلونة، لكنه يحلم بالقميص الأسطوري رقم 10 الذي حمله من قبل الأسطورة وقدوته ليونيل ميسي، لكن وجود أنسو فاتي داخل الفريق يحول دون تحقيق هذا الحلم.

وارتبط اسم أنسو فاتي كثيرًا بالرحيل من جديد عن برشلونة، مما يسهل مهمة يامال لارتداء نفس القميص الذي حمله ميسي ومن قبله رونالدينيو وريفالدو.