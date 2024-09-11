برشلونة يشعر بالقلق من "الشهرة المفرطة" للامين يامال .. ومخاوف أخرى من ضجيج وكيله الجديد!

النجم الصاعد صداع في رأس مسؤولي برشلونة رغم تألقه..

مع البزوغ الهائل لنجم برشلونة الواعد، الإسباني لامين يامال، ارتفعت أيضًا المخاوف لدى النادي الكتالوني من سقوط النجم صاحب الأصول المغربية في "الشهرة المفرطة".

وطرح البرنامج الحواري الصباحي عبر إذاعة "راديو ديل ديبورتي"، ملف شهرة لامين يامال الأخيرة محلًا للنقاش، خصوصًا بعد مساهمته البارزة في فوز منتخب إسبانيا بلقب "يورو 2024" وهي البطولة التي فاز خلالها بجائزة أفضل لاعب شاب.

كما ظهر اسم النجم الإسباني مرتين في ترشيحات مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للأفضل في عام 2024، حيث ينافس 9 لاعبين شباب على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، وهم: " باو كوبارسي، أليخاندرو جارناتشو، أردا جولر، كريم كوناتي، كوبي ماينو، جواو نيفيش، سافينيو، ماتياس تيل، زاير إيمري".

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بينما تم اختيار لامين يامال صاحب الـ17 عامًا، ضمن 30 لاعبًا في القائمة النهائية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية، حيث ينافس نجومًا بحجم إرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وذكر الصحفي الإسباني إميليو بيريز، أن هناك حالة من القلق داخل برشلونة بشأن الشهرة المفرطة التي تحيط بلامين يامال في هذا العمر الصغير، وهناك مخاوف بأن "الصبي لا يستطيع السيطرة على ما يحدث له".

وأضاف: "نحن نتحدث عن فتى مر بأشياء لم تحدث لأي شخص في العشرة أشهر الأخيرة، هناك أشخاص داخل النادي وخارجه يهتمون بهذا الأمر".

وتطرق إميليو إلى الحديث عن جورج مينديش، الوكيل الجديد للفتى الإسباني، مشيرًا إلى أنه مصدر قلق لدى بعض الأشخاص في برشلونة، حيث كانوا يفضلون استمراره مع وكيله القديم إيفان دي لا بينيا الذي كان يضمن له الهدوء في هذه المرحلة.