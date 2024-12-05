"مؤثرة إيطالية على تيك توك" .. مقطع فيديو يكشف عن صديقة يامال الجديدة

تبلغ من العمر 19 عامًا

يمر لامين يامال بفترة مميزة من الصعود مع برشلونة، ولكن هذا لم يمنعه من الاهتمام أيضًا بحياته العاطفية بظهور فتاة جديدة يُعتقد أنه ارتبط بها مؤخرًا.

الجناح الشاب العائد من الإصابة، يعتبر من العناصر الأساسية بفريق المدرب هانز فليك الذي يحتل صدارة الدوري الإسباني هذا الموسم، وساهم في فوز منتخب بلاده بيورو 2024 في ألمانيا، ليصبح محط أنظار الجميع.

موقع "Rompipallone.it" الإيطالي قال إن الفتاة الجديدة في حياة يامال هي آنا جينوسو المؤثرة الإيطالية على منصة "تيك توك" والتي تبلغ من العمر 19 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القصة بدأت بعدما لوحظ نشاط يامال على حسابها عبر موقع "إنستجرام" بإعجاب صاحب الـ17 سنة بالعديد من منشوراتها، وارتفعت حدة التكهنات بعد سفرها مؤخرًا إلى مدينة برشلونة.

وما جعل الأمور "شبه محسومة" للبعض، هو ظهور النجم الشاب برفقتها في أحد مراكز التسوق، في مقطع فيديو انتشر عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.

وكان يامال قد انفصل عن صديقته السابقة "أليكس باديا" بعد اليورو الماضي بعد علاقة لم تدم طويلًا، وظهرت بعض التكهنات حول خيانتها له مع شاب آخر.

جدير بالذكر أن الدولي الإسباني شارك مع برشلونة في 18 مباراة هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصنع 9 بكل البطولات.