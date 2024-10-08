رسالة إلى تشافي؟ لامين يامال يكشف سر تطور برشلونة مع فليك!

حرية مع حرص كبير على الفوز

استغل لامين يامال جناح برشلونة، تواجده في معسكر إسبانيا لخوض مباراتي الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، من أجل الإشادة بالمدرب الألماني هانز فليك.

اللاعب الشاب انضم لمجموعة من نجوم الفريق الكتالوني، للحديث عن الدور الإيجابي الذي لعبه فليك منذ قدومه لتدريب الفريق بعد نهاية الموسم خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي رحل بسبب خلاف مع رئيس النادي جوان لابورتا.

يامال قال للصحفيين:"فليك تجمعه علاقة وثيقة مع الجميع، سواء الشباب أو المحاربين القدامى، أولئك الذين يلعبون أكثر وكذلك من يشاركون بصورة أقل، وهو الأمر الذي يجعلنا جميعًا مرتاحين في غرفة تبديل الملابس".

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وأضاف:"أشعر بالسعادة تجاه نموذج اللعب والحرية التي يمنحها فليك لجميع اللاعبين، دون أن ينسى الهدف النهائي وهو الفوز، الفريق أصبح أقوى من الناحية البدنية من العام الماضي، وعلى الرغم من الضغط البدني في جميع أنحاء الملعب، إلا أننا نتعافى جيدًا في ظل الجدول الزمني المزدحم".

ويأتي هذا الحديث في ظل الجدل الذي أثير حول الأساليب التي استخدمها تشافي مع برشلونة الموسم الماضي، مقارنة بما يفعله فليك حاليًا، مما جعل أكثر من لاعب يخرج بتفضيل أسلوب الألماني.

وأخيرًا، تطرق يامال إلى اعتزال أندريس إنييستا وتأثيره عليه، كما تذكر هدفه الشهير في نهائي كأس العالم 2010 أمام هولندا، والذي منح اللقب لصالح إسبانيا، وتحدث كذلك عن تألقه مع برشلونة إلى جانب ليونيل ميسي ونيمار وباقي نجوم الجيل الذهبي للعملاق الكتالوني.