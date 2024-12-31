"حاله مثل يامال" .. وكيل أعمال نجم برشلونة: عمالقة أوروبا حاولوا ضمه ولكنه سيبقى لسنوات

يعتبره كرقم واحد في مركزه

كشف جورج مينديش وكيل أعمال المدافع الشاب أليخاندرو بالدي، عن تلقي برشلونة العديد من العروض من فرق كبرى من أجل الحصول على خدماته.

بالدي برز مؤخرًا كأحد أبرز النجوم الشباب القادمين من أكاديمية "لا ماسيا"، وسبق أن تم تجديد عقده العام الماضي لمدة 5 سنوات، ويبدو أن هذا التجديد جاء بعد معركة شرسة للحفاظ على خدماته.

وقال مينديش عن هذا الأمر في تصريحات مع "موندو ديبورتيفو":"ما يمكنني قوله هو أنه قبل التجديد لبرشلونة، كانت أفضل الأندية في أوروبا تريده والنادي يعرف ذلك جيدًا".

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وأضاف:"كانوا يدركون الوضع الصعب للنادي من الناحية الاقتصادية، وأنه يمكنهم الاستفادة من أحد هذه العروض ماليًا، لكن برشلونة اتخذ القرار الصحيح بعدم بيعه رغم المحاولات العديدة لضمه، ولا شك أنه رقم واحد بمركزه في الفريق الآن".

وعن ما إذا كان يتوقع استمراره في برشلونة لسنوات عديدة:"نعم، نفس الحال للامين يامال، وهو لاعب لديهم أيضًا".

جدير بالذكر أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 21 سنة، شارك مع برشلونة في 22 مباراة على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، وصنع 4 أهداف بقميص الفريق