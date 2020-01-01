كومان: لا أهتم برحيل بارتوميو ومارادونا كان الأفضل قبل ظهور ميسي

تصريحات المدرب الهولندي قبل مواجهة ألافيس

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أنه لا يهتم كثيراً برحيل جوسيب بارتوميو رئيس النادي، والتغييرات المتوقعة بعد هذه الخطوة.

بارتوميو أعلن استقالته من النادي الكتالوني هذا الأسبوع، بعد نجاح حملة سحب الثقة منه، وسط توقعات حول تغييرات جذرية خلال الفترة القادمة.

كومان خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني، ليتطرق إلى موقفه من رحيل بارتوميو، كما تحدث عن مقارنة دييجو مارادونا بمواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وقال المدرب الهولندي:"لا أعلم مدى إمكانية تأثير ذلك على عملي، الأمر ليس في يدي، أنا مدرب هذا الفريق وأعمل بجد لتحقيق نتائج إيجابية وألقاب جديدة، علينا انتظار التغييرات المتوقعة ولكني لست متوتراً".

وأما عن جلوس أنسو فاتي على دكة البدلاء أمام يوفنتوس:"عليه الاستمرار في العمل والتحسن، تحدثت معه عن التركيز وما يحتاجه من أجل التطور، هناك بعض الخسائر تأتي من قلة التركيز وليس من الموهبة".

تجاهل ريكي بوتش:"إنه قرار تقني، أحضرنا في العديد من المباريات 23 لاعباً وهذا كثير بالنسبة لي، من الأفضل الاعتماد على 21 فقط كحد أقصى".

عيد ميلاد مارادونا:"في وقته كان اللاعب الأفضل في العالم، والآن اللقب ذهب إلى ميسي، ولكن كرة القدم في ذلك الوقت لا يمكن مقارنتها بما نراه في العصر الحالي".

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موقفه من جريزمان:"الأمور تتحسن في غرفة الملابس عندما تفوز، ليس لدي أي شكوى من موقف أنطوان في التدريبات، لأنه يبذل قصارى جهده دائماً".

طريقة اللعب ضد ألافيس:"مثل أي خصم، نقوم بتحليل المباراة جيداً، هناك اختيارات ونظم مختلفة يلعبون بها، الشيء الأهم هو أن نهتم بأنفسنا وطريقتنا الخاصة".

عودة تير شتيجن:"لقد كان يتدرب معنا منذ أمس، إنه بخير لكنه يحتاج إلى تمرينين إضافيين ليكون لائقاً بدنياً دون مشاكل".

جاهزية صامويل أومتيتي:"في الوقت الحالي هو ليس في الوضع المناسب للمشاركة، ظهر في التدريب الصباحي، ولكنه يحتاج إلى جلسات تدريبية كاملة للظهور في المباريات".

الضجة حول بيدري:"هو شخص متواضع، ما شاهدناه في الصحف كان طبيعياً لأن عمره 17 سنة فقط وظهر بصورة مميزة أمام يوفنتوس، ولكنه متواضع وسيحاول مساعدة الفريق بكل ما لديه من مجهود".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني عشر بالدوري الإسباني بـ7 نقاط، بفارق 7 نقاط كاملة عن ريال سوسييداد المتصدر بـ14 نقطة.