"لم يحترم أساطير برشلونة" .. كومان يفتح كشف حساب للابورتا ويفجر مفاجأة عن انتكاسة دي يونج

مدرب هولندا يعترف بسيطرة ريال مدريد على المنافسة

هاجم رونالد كومان، مدرب برشلونة السابق ومنتخب هولندا حاليًا، إدارة البارس برئاسة جوان لابورتا، واتهمهم بعدم تقدير أساطير النادي.

وقال كومان في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "ليس لدي السلطة لأعرف ما إذا كان برشلونة قادر على التعاقد مع نيكو ويليامز أم لا، أنا أتفهم الاهتمام بنيكو لأنه لاعب رائع، لكن لا أعرف مدى صحة هذه الأنباء".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، كانت مشكلة برشلونة هي أن ميسي وتشافي وأنا خارج الملعب. أعتقد أن أفضل شيء هو احترام أساطير النادي. هذا أكثر أهمية من القتال من أجل لاعب، لكن يبدو أن الأساطير ليس لهم مكان في هذه اللوحة".

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وتابع المدرب الهولندي: "يجب أن يكون برشلونة في القمة، وفي السنوات الأخيرة لم يكن النادي في موضع منافسة، وذلك بسبب مجلس الإدارة لأنهم يعملون بطريقة غير جيدة".

كما قارن مدرب هولندا مشروع البلوجرانا بمشروع منافسهم الأبدي ريال مدريد، قائلًا: "في كثير من الأشياء، يتفوق الريال علينا. أعلم أن برشلونة لديه الكثير من اللاعبين الشباب مثل لامين أو بيدري أو جافي، لكنهم بحاجة إلى أشخاص مثل مبابي الذين يصنع الفارق بكل معنى الكلمة".

وواصل: "إذا لم يكن لديك هذا النوع من اللاعبين أو شخص مثل ميسي فأنت بعيد عن المنافسة. لامين يامال في عمره مثير للإعجاب، لكن عليك أن تمنحه الوقت وراحة البال".

وتطرق كومان للحديث عن فرينكي دي يونج لاعب برشلونة ومنتخب هولندا، قائلًا: "فرينكي يعاني من إصابة قوية، أتمنى له الشفاء في أسرع وقت، لكنه ليس جاهزًا للمشاركة. أعلم أكثر مما تعرفه وسائل الإعلام، لقد لعب مباريات مهمة مع البارسا (أمام باريس سان جيرمان) وهو غير جاهز بنسبة 100%".

وختم كومان: "آمل أن يتحلى لابورتا مرة واحدة بالصبر مع مدربه الجديد هانز فليك. إذا كنت مدربًا ولم تجد دعمًا من الرئيس، فأنت ضائع. لدي حلم وهو العودة إلى برشلونة، لكن ليس كمدرب ولكن مع رئيس آخر".