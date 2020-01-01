برشلونة يحذر من كارثة طبية حال عودة النشاط

الليجا تقترب من العودة

كشف تقرير في الصحافة الإسبانية عن تحذيرات من قبل برشلونة من عودة النشاط الرياضي وما سيصاحبه من تأثير سلبي على اللاعبين بعد التوقف الطويل بالأسابيع الفائتة.

الحكومة الإسبانية أعطت الضوء الأخضر من أجل استئناف منافسات الكرة بالبلاد، وإن لم يُحدد بعد موعد نهائي للعب المباريات.

وذكرت "آس" أن الإدارة الطبية بنادي برشلونة ترى أن العودة للعب بعد شهرين من التوقف قد تتسبب في مشاكل صحية للاعبين، وليس المقصود فيروس كورونا بل الإصابات.

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وقال التقرير إن من المتوقع حدوث من خمس لعشر إصابات في الشهر الأول من استئناف المسابقة بسبب التوقف الطويل وبقاء اللاعبين بالمنازل.

نقطة أخرى حذر منها التقرير هو أن لُعب المباريات كل 72 ساعة كما هو مُقرر قد يكون ضاراً بشكل كبير بعملية التعافي العضلي للاعبين ويتسبب في زيادة الإصابات.

التقرير أشار إلى قائمة برشلونة المكونة فقط من 19 لاعباً، والتاريخ الحافل بالإصابات للاعبي البلوجرانا بالموسم الحالي، مما قد يضع الفريق في وضع حرج.

وعانى نجوم برشلونة هذا الموسم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، من الإصابة، وفقط الثنائي فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان لم يتعرضا لأي توقف.