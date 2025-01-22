مدرب برشلونة غاضب .. انقسام بين أندية إسبانيا بشأن مقترح إقامة سوبر السيدات في السعودية!

العائدات المالية تحرك لوزان لهذا القرار..

تسبب رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في حالة جدل بين أوساط الكرة النسائية في ظل مخططه لنقل بطولة كأس السوبر خارج حدود إسبانيا.

وتنطلق مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني للسيدات، اليوم الأربعاء بلقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب بوتارك في ليجانيس، بينما يواجه ريال مدريد نظيره سوسيداد، غدًا الخميس.

بطولة السوبر الإسباني للسيدات كانت قد انطلقت في 1997 واستمرت لـ4 نسخ فقط حتى توقفت عام 2000، وبعد 20 عامًا من الجمود عادت للواجهة بـ5 نسخ أخرى، فازت نساء برشلونة بـ4 منها وأتلتيكو مدريد بواحدة.

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ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن لوزان تحدث بين شوطي المباراة النهائية لبطولة السوبر الإسباني للرجال بين برشلونة وريال مدريد في جدة، عن رغبته في إقامة بطولة سوبر السيدات في السعودية أيضًا.

وأدى هذا المقترح إلى انقسام في الآراء بين مؤيدي ومعارضي الفكرة، إذ أن بعض اللاعبات والمدربين يرون أنها تتعارض مع القيم والمبادئ الخاصة بالكرة الإسبانية، بينما يعتبرها آخرون فرصة لتعزيز المكاسب المالية للبطولة.

وأوضحت "ريليفو" أن الأندية، غير راضية عن تنظيم البطولة، حيث يجب أن تتحمل نفقات كبيرة لتكون قادرة على المشاركة بها، حيث تصل 70 ألف يورو، بينما الجوائز نفسها تتراوح من 10 آلاف يورو إلى 25 ألف يورو للبطل.

وفي هذا السياق، اشتكى بير روميو مدرب سيدات برشلونة، من تخطيط اتحاد كرة القدم الإسباني لمصير الكرة النسائية، قائلًا: "من حيث الوقت، يبدو لي أنه قليل جدًا للتخطيط الرياضي. كان يجب أن نعرف ذلك في وقت أبكر بكثير لأن جميع الأطراف ستستفيد بوضوح".