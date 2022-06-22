برشلونة قريب من المحافظة على جوهرة متوسط ميدانه!

صفقة التجديد باتت في لمساتها الأخيرة..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب موعد تمديد متوسط ميدان برشلونة الشاب، جافي، لتعاقده مع الفريق الكتالوني في الفترة الحالية.

وكانت المفاوضات قد توقفت في الفترة الماضية وهو ما أوجد بعض الشكوك في نفس اللاعب ووكيله، قبل أن يعود البلوجرانا مجددًا للحديث حول تمديد العقد.

وبحسب الصحفية "هيلينا كونديس" المختصة بأخبار برشلونة، فإن النادي الإسباني بات قريبًا من إنهاء الأمور التعاقدية وإتمام عملية التجديد.

ماذا عن عقد جافي؟

ينتهي عقد النجم الكتالوني صاحب الـ 17 عامًا بحلول صيف عام 2023، وهو ما جعل البلوجرانا يهتم الآن بالتفاوض معه من أجل الإبقاء على جوهرة متوسط ميدانه.

فيما أشارت هيلينا إلى وجود جلسة بين وكيل اللاعب، إيفان دي لا بينا، مع ممثلي نادي برشلونة للحديث حول الأمور التعاقدية، ويبدو أن الاتفاق هو ما كان يسود هذا الاجتماع.

تأخرت المفاوضات حتى تصل إلى النقطة الحالية، لكن برشلونة قد سبق وأن ربط رونالد أراوخو وأنسو فاتي وبيدري بصفقات طويلة الأجل، مع وضع شروط جزائية ضخمة.

وهو ما أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من فعله مع متوسط ميدانه الشاب جافي، حتى يضمن البلوجرانا مستقبل الفريق.

ماذا قدم جافي الموسم الماضي مع برشلونة؟

كان جافي أحد أبرز الأسماء التي لمعت في كتيبة برشلونة منذ قدوم المدرب تشافي، حيث يعتمد عليه الإسباني في العديد من المناسبات، كما يتطور معه النجم الشاب.

ولم تكن أرقام جوهرة برشلونة في أحسن صورها، لكنه يساعد الفريق كمنظومة على التحسن، حيث شارك في 47 مباراة، سجل من خلالها هدفين، فيما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

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