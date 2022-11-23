برشلونة قد يلجأ للمحاكم.. صراع مع أوروجواي حول مشاركة أراوخو

محادثات مستمرة بين برشلونة وأوروجواي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود محاولات من فريق برشلونة الإسباني للتواصل مع اتحاد الكرة الأوروجوياني من أجل تأخير عودة المدافع رونالد أراوخو لأرض الملعب.

وكان أراوخوا قد أصيب مع الفريق الكتالوني وكانت التقارير تشير إلى غيابه عن كأس العالم، لكنه انضم لقائمة أوروجواي في مونديال قطر 2022.

وبحسب ما ورد من صحيفة "El Periódico" فإن برشلونة يطالب الاتحاد الأوروجوياني بعدم التسرع في إدخال أراوخو في تشكيلة الفريق من أجل ضمان عودته بسلام وعدم تكرر الإصابة.

حيث يعتبر الفريق الكتالوني أن اتحاد أوروجواي يتسرع في عملية عودة رونالد بشكل مقلق للغاية، مما يعرض اللاعب لخطر الإصابة من جديد، وأوضح التقرير أن برشلونة قد يلجأ إلى رفع قضية لفيفا في حال عدم احترام المعايير المتفق عليها وعودة أراوخو بشكل متسرع.

جدير بالذكر أن منتخب الأوروجواي سيلعب أول مواجهة له يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.