برشلونة في ورطة .. رفض الاستئناف على عقوبة إيقاف ليفاندوفسكي

سيكون نادي برشلونة في ورطة حقيقية بعد تأكيد رفض الاستئناف بشأن عقوبة إيقاف مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الإبقاء على عقوبة الإيقاف التي تلقاها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المهاجم البولندي تلقى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بعد حصوله على بطاقتين صفراوين أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، ثم تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين إضافيتين بسبب قيامه بلفتة مهينة نحو حكم المباراة نفسها.

وبذلك، فإن مهاجم برشلونة سيغيب عن أول ثلاث مباريات يخوضها برشلونة في الدوري الإسباني بعد توقف كأس العالم، وهي ضد إسبانيول ثم أتلتيكو مدريد وأخيرًا خيتافي.

ليفاندوفسكي اعتبر بالفعل أن العقوبة مفرطة، وشدد على أن حركته لم تكن تجاه الحكم، وكانت موجهة إلى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لكن لجنة المسابقات ثم لجنة الاستئناف لم تصدقا رواية اللاعب.

وتعد هذه العقوبة ضربة قاسية بالنسبة إلى برشلونة، الذي لن يتمكن من الاعتماد على أفضل هداف له في ثلاث مباريات هامة للغاية بعد العودة من التوقف الخاص بكأس العالم 2022.