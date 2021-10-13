برشلونة في عيد.. أجويرو يعود من الإصابة ويفتتح سجل أهدافه

أنباء إيجابية لجماهير البرسا..

خاض برشلونة مساء الأربعاء مباراة ودية أمام كورنيلا استعدادًا للعودة من التوقف الدولي، وقد حمل هذا اللقاء أنباءً سعيدة للكتلان بعودة النجم سيرخيو أجويرو أخيرًا من إصابته.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وبالطبع لم يشارك برشلونة بكامل فريقه الأساسي أمام كورنيلا الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية.

البرسا يستعد لفترة عصيبة، فيلتقي مع فالنسيا في الدوري الإسباني ثم دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا، وبعد ذلك يضرب موعدًا مع ريال مدريد بكلاسيكو مثير منتظر.

ماذا قدّم أجويرو في أولى مبارياته مع برشلونة؟

ونجح أجويرو في تسجيل هدف من ثنائية برشلونة، ليكون هو الهدف الأول له بقميص البلوجرانا منذ الانضمام إليه مجانًا في الصيف الماضي.

First goal for Kun 🥰 pic.twitter.com/GsjztZWViN — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 13, 2021

وآثر المدرب رونالد كومان إخراج أجويرو بعد 30 دقيقة فقط حتى لا يضغط عليه بدنيًا وخشية أن تعاوده الإصابة مجددًا.

اعتمادًا على تعافي الدولي الأرجنتيني في الأيام المقبلة سيتحدد إذا ما كان سيتواجد أمام فالنسيا يوم الأحد في كامب نو أم سيظل بعيدًا لفترة.

لماذا غاب أجويرو عن برشلونة في الفترة الماضية؟

أجويرو كان أول صفقة رسمية يعقدها برشلونة الصيف الماضي، لكنه ولسوء الحظ تعرض لإصابة في ربلة الساق أبعدته طوال المدة الماضية.

وغاب صاحب الـ33 عامًا حتى الآن عن أول شهرين ونصف في الموسم الجديد، وخلّف أزمة كبيرة لكومان بمركز المهاجم الصريح بسبب ذلك.

خلال فترة التوقف الدولي، عاد أجويرو للتدرب مع الفريق مجددًا بعد طول غياب، ويفترض أن يكون جاهزًا بحد أقصى قبل مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ما هو وضع الإصابات في برشلونة الآن؟

بينما يعود أجويرو من الإصابة، يظل عثمان ديمبيلي بعيدًا بعض الشيء، وإن كان من المتوقع أن يتواجد مع كتيبة كومان مع مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأصيب رونالد أراوخو خلال التوقف الدولي مع منتخب أوروجواي، ويظل مارتن برايثوايت بعيدًا حتى نهاية هذا العام.

وسيغيب عن مباراة فالنسيا أيضًا النجم الشاب بيدري بسبب الإصابة، والتي قد تتسبب في ابتعاده حتى عن مباراة الكلاسيكو بالأسبوع التالي.

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