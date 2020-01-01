برشلونة يحارب كورونا على طريقته الخاصة

فوائد صحية واقتصادية

قرر برشلونة الدخول في السوق الصحية وأنتج خطاً خاص به للأقنعة الطبية، الكمامات، يحمل تصميمات تابعة للفريق، وذلك قبل أيام معدودة من عودة المسابقات رسمياً في إسبانيا.

وأعلنت رابطة الليجا والحكومة الإسبانية عودة الدوري بدرجتيه الأولى والثانية رسمياً مطلع يونيو المقبل، وذلك رغم إلغاء الدرجة الثالثة وما أدناها بسبب فيروس كورونا.

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ونشر برشلونة عبر مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة مختلفة من الأقنعة الطبية بألوان وتصاميم الفريق، وطرحها للبيع لجمهوره.

Así son las primeras mascarillas del Barça con diseños exclusivos. ¡Estad atentos! 💙❤ pic.twitter.com/rGv53otArL — FC (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 25, 2020

وسخر البعض من الجمهور في التعليقات على الكمامات المطروحة، وقال أحدهم هل سيبيعها النادي أيضاً مقابل 100 يورو مثل قمصانه، وذكر آخر أن النادي يجمع أموال صفقة نيمار.

وتواجه عديد البلدان مشكلات في توفير الأقنعة الطبية حتى للعاملين في المجال الصحي في الأيام الماضية بعد اشتداد أزمة كورونا وازدياد أعداد الإصابات.

وعاد برشلونة في الأسبوع الماضي رسمياً لاستكمال التدريبات، أولاً بشكل فردي، ثم بشكل جماعي، في ظل الاستعدادات لعودة منافسات الدوري الشهر القادم.

ويتصدر البلوجرانا حالياً ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن ملاحقه ريال مدريد، كما لايزال الفريق حاضراً في منافسات دوري أبطال أوروبا، وينتظره لقاء العودة أمام نابولي.