"تهرب من ركلة جزاء ودخل في مشادة مع مساعد فليك!" .. فيتور روكي يواصل إثارة الجدل ببرشلونة

اللاعب مطلوب بقوة من الهلال السعودي..

لا يزال النجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، مادة لإثارة الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية، منذ الانضمام إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وحتى الآن.

روكي انضم إلى برشلونة في يناير من عام 2024، مقابل مبلغ مالي ثابت يُقدر بـ30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 مليونًا أخرى كـ"متغيرات"؛ إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، وسط أنباء عن رغبة النادي في التخلص منه.

ووسط كل هذا.. فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "تهرب" النجم البرازيلي الشباب، من تنفيذ ركلة جزائية أمام ميلان الإيطالي، في بطولة كأس الأبطال "الودية".

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الصحيفة كشفت عن أن فيتور روكي، رفض تنفيذ إحدى الركلات الجزائية، في مباراة برشلونة وميلان "الودية"، والتي لعبت فجر اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن تياجو ألكانتارا، أحد مساعدي الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، دخل في مشادة مع روكي؛ وأجبره على تنفيذ الركلة الجزائية في النهاية.

جدير بالذكر أن برشلونة خسر (3-4) أمام ميلان بـ"ركلات الجزاء"، في المباراة الودية التي جمعتهما في كأس الأبطال "الودية"؛ بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).