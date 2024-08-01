لا مجال للتراجع .. 45 دقيقة تحسم مصير فيتور روكي في برشلونة!

وكيله كان محقًا

أصبح المهاجم البرازيلي فيتور روكي قريبًا من الرحيل عن صفوف برشلونة أكثر من أي وقت مضى، بعد الصورة الكارثية التي ظهر بها ضد مانشستر سيتي.

برشلونة لعب وديًا أمام نظيره الإنجليزي، فجر أمس، الأربعاء، وفاز بركلات الترجيح بنتيجة 4/1 بعد التعادل الإيجابي بين الطرفين بهدفين لكل فريق، في إطار استعدادات كل منهما للموسم الجديد.

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على المشاركة المتواضعة لروكي في المباراة التي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث لعب 45 دقيقة، وقام المدرب هانز فليك بوضعه في مركز الجناح الأيسر، مع الاعتماد على باو فيكتور كمهاجم وجيرارد مارتن في الجناح.

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أداء صاحب الـ19 سنة كان كارثيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث فقد معظم الكرات التي وصلت له، ولم يسدد على المرمى في أي مناسبة، ولم يتمكن من تقديم المساندة الدفاعية، مما جعل فليك يقوم باستبداله في الشوط الثاني.

وقالت الصحيفة إن الفترة التحضيرية لروكي كانت بمثابة الضربة القاضية له، لأنه أراد إثبات نفسه من جديد بعد الهجوم الذي تعرض له خلال حقبة تشافي هيرنانديز منذ قدومه في يناير الماضي، ولكن يبدو أنه فشل في إقناع فليك أيضًا، بل تم تجاوزه وتخطيه من قبل بعض اللاعبين الآخرين الصغار من أكاديمية لا ماسيا.

أندريه كوري وكيل اللاعب كان مترددًا فيما يتعلق بخيار الإعارة، ودافع عن بيع روكي باعتباره الخيار الوحيد لمغادرة برشلونة، ويبدو أن وجهة نظره كانت صحيحة لأنه لا يمتلك الصفات الكافية للبقاء بالنادي.

وسيمثل رحيل المهاجم البرازيلي الشاب ضربة مالية قوية للعملاق الكتالوني، لأنه وصل من أتلتيكو بارانينسي بـ30 مليون يورو كمبلغ ثابت و31 مليونًا كمتغيرات، وهي القيمة التي سيكون من الصعب استردادها في الوقت الحالي بعد البداية الكارثية للاعب.

ومن المتوقع أن يعتبر برشلونة مبلغ 30 مليون يورو كافيًا بشكل كبير للتخلي عن خدمات روكي، لتجنب أي خسائر مستقبلية أخرى قد تحدث في المستقبل.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي تقدم بعرض مُغري لضم روكي ووافق عليه برشلونة، ولكن المهاجم البرازيلي رفض الفكرة مفضلًا البقاء في أوروبا، وسط أنباء حول اهتمام لاتسيو بالحصول على خدماته، من خلال شراء 50% من حقوق ملكيته.