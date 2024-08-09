هديتان من السماء .. فليك يعثر على حلين لإنهاء أزمات برشلونة في الموسم الجديد!

السر الحقيقي لإلغاء فكرة التعاقد مع لاعب وسط

تسببت الفترة التحضيرية للموسم الجديد التي خاضها برشلونة، في منح المدرب هانز فليك المزيد من الأسباب، من أجل الاعتماد على اللاعبين الشباب خلال رحلته في كتالونيا.

فليك جاء إلى برشلونة هذا الصيف، وهو يعلم بوجود بعض القصور في مراكز مختلفة بالملعب، وعلى رأسها خط الوسط، ليأتي مارك بيرنال ليبهر المدرب الألماني بما قدمه مع الفريق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن فليك بدأ الفترة التحضيرية بفكرة البحث عن لاعب وسط جديد "رقم 6" لأداء الواجبات الدفاعية اللازمة، ولكن أداء بيرنال جعله يغير رأيه، حيث انبهر مدرب برشلونة الجديد بالتقنية العالية التي يتمتع بها اللاعب، بالإضافة إلى رؤيته وسرعته في التحرك والتمرير، وكذلك قدراته البدنية التي تشبه اللاعبين الألمان الكلاسيكيين.

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وبعد مستواه المميز في المباريات الودية ضد مانشستر سيتي، ريال مدريد وميلان، قرر فليك الاعتماد على صاحب الـ17 سنة في خططه للفريق الأول، خاصة بعد رحيل أوريول روميو وسيرجي روبيرتو، تزامنًا مع الصعوبات المالية التي يعاني منها النادي.

باو فيكتور، هو اسم آخر لفت الأنظار في الفترة التحضيرية، وهو اللاعب الذي تعاقد معه برشلونة من جيرونا مقابل 2.5 مليون يورو لتدعيم خط الهجوم، ليثبت بُعد النظر اللجنة الفنية التي قررت جلبه إلى الفريق الرديف الصيف الماضي.

وأشارت "سبورت" إلى أن فيكتور فاجأ فليك في المباريات التحضيرية، حيث لم يتوقع الألماني الذكاء التكتيكي الذي يتمتع به المهاجم البالغ من العمر 22 سنة، بالإضافة إلى جودته في التعامل مع الكرة وكيفية فهمه لزميله روبرت ليفاندوفسكي.

ومن أبرز الأمور التي جعلت فليك يُعجب بالنجم الشاب، بخلاف هدفيه وتمريرته الحاسمة لليفاندوفسكي بالمباريات الودية الأخيرة، كانت قدرته على التكيف مع مركز الجناح الأيمن الذي يمثل مشكلة للفريق الكتالوني.

وبذلك يحصل برشلونة على حلين من النجوم الشباب قبل بداية الموسم، مما يوفر على إدارة النادي إنفاق المزيد من الأموال في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمنعه من ضم لاعبين جدد أو حتى تسجيلهم.