فليك: لا أعرف ترتيبنا في دوري الأبطال و"الاستثنائي" سيظهر عندما نحتاجه!

تطرق إلى مدى تأقلمه مع برشلونة

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، أنه لا يهتم كثيرًا بموقع الفريق في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهته المقبلة، غدًا، الأربعاء، أمام ريد ستار الصربي.

برشلونة يحل ضيفًا ثقيلًا على ريد ستار في الجولة الرابعة من البطولة، بعد انتصارين على حساب بايرن ميونخ ويونج بويز، وهزيمة أمام موناكو الفرنسي، ليتحدث فليك عن شعوره قبل هذا اللقاء.

وقال المدرب الألماني:"المهم هو الفوز بالمباريات، بعد الانتصار على بايرن تغير الأمر كثيرًا، لا أعرف حتى في أي مركز نحن الآن، لقد بدأنا للتو، وعندما تأتي النهاية، نأمل أن نكون ضمن الثمانية الأوائل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الفوز بدوري الأبطال:"عليك أن تقوم بالكثير من العمل للفوز بالمسابقة، هناك فرق جيدة جدًا لديها نفس الهدف، في النهاية الأمر يتعلق بالعمل الجاد وعدم التحدث كثيرًا".

وعن موعد ظهور فويتشيك شتشيسني:"لقد تدرب معنا لمدة شهرين، وعندما تحدثت معه عرفت أنه رجل استثنائي، إنه يساعد إيناكي والشباب الآخرين، من المثالي أن يكون معنا، سيحضر عندما نحتاج له، هو جاهز في الوقت الحالي ويمنحنا الكثير من الاستقرار ويساعد الحراس الآخرين".

تأقلمه مع برشلونة :"قبل مجيئي، قمت بالفعل بتحليل الفريق واللاعبين، رأينا أننا لدينا الكثير من الجودة، حاولنا غرس فلسفة جديدة، سواء في الهجوم أو الدفاع، اللاعبون فهموا ذلك ويحبون هذا الأسلوب، ولكن هناك أشياء يجب تحسينها".

صعوبات الفوز خارج الأرض في دوري الأبطال:"لا أفكر في الماضي، تركيزي على المستقبل، نريد النجاح في البطولة وغدًا ستكون فرصة جيدة للوصول إلى هذا الهدف".

حالة جافي البدنية:"لقد تحدثت معه وقررنا المضي قدمًا خطوة بخطوة، سيحصل على المزيد من الدقائق مع مرور الوقت، لعب لفترة امام إسبانيول ويقوم بعمل جيد جدًا في التدريبات ويمنحنا الكثير من السيطرة على الكرة".

يذكر أن برشلونة جمع 6 نقاط من دوري الأبطال حتى الآن قبل انطلاق الجولة الرابعة، وسيكون بحاجة إلى المزيد من الانتصارات للحاق بالمتصدر أستون فيلا الذي فاز بجميع بمبارياته حتى الآن.