"الأفضل في العالم " .. إشارة واضحة من فلوريان فيرتس للتعبير عن شغفه لبرشلونة

صفقة في غاية الصعوبة على النادي الكتالوني

انتهز النجم الألماني فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن فرصة جديدة من أجل إظهار شغفه تجاه برشلونة، ليمنح عشاق الفريق الكتالوني الأمل حول قدومه للنادي يومًا ما.

فيرتس يعتبر أحد أهم اللاعبين بمركز خط الوسط المهاجم في العالم في الوقت الحالي، وذلك بعد تألقه ولعبه دورًا محوريًا في فوز ليفركوزن بلقبي الدوري وكأس ألمانيا الموسم الماضي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وفي مقابلة سريعة مع شبكة "دازن" خرج الدولي الألماني للحديث عن رأيه بخصوص أفضل لاعب شاب ليقع اختياره على لامين يامال نجم برشلونة، حيث وصفه بـ"الموهبة الأعظم في العالم" ، وذلك بسبب تألقه المبهر مع الفريق الكتالوني وقيادته إسبانيا لتحقيق لقب يورو 2024 في يوليو الماضي.

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وأما بالنسبة لنجم طفولته ولاعبه المفضل، فوقع الاختيار هذه المرة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الذي رحل عنه إلى باريس سان جيرمان ويلعب حاليًا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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ومع تعبير فيرتس الواضح عن شغفه ببرشلونة ومتابعته للفريق وفقًا لاختياراته، إلا أن المهمة لا تبدو سهلة بخصوص إمكانية التعاقد معه، لوجود منافسة شرسة من مانشستر سيتي وريال مدريد للحصول على خدماته.

وما يجعل الأمور أكثر صعوبة على برشلونة، هي قيمة اللاعب السوقية التي تبلغ 130 مليون يورو، وارتباطه بعقد مع ليفركوزن حتى 2027، لذلك التفكير في ضمه سيحتاج إلى تضحية مالية ضخمة.