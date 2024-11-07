لم ينس الماضي .. برشلونة يفكر في حل جديد بعد مماطلة فرينكي دي يونج في تجديد عقده

هل سيستمر دي يونج مع برشلونة؟

يُحاول نادي برشلونة حاليًا تجديد عقود عدد من اللاعبين الأساسيين، بما في ذلك بيدري وجافي ورونالد أراوخو، ولكن كل الشكوك حاليًا بشأن مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج.

وكشف "RCA1" عن أنه على الرغم من تحسن العلاقة بين دي يونج وبرشلونة، إلا أن اللاعب لم يستجب حتى الآن لفكرة تجديد عقده الذي ينتهي في عام 2026.

وفي حالة تمسك دي يونج بمسألة عدم تجديد عقده، سيقوم برشلونة ببيعه في الصيف المقبل، للاستفادة ماليًا منه، ولكن الشكوك تظل قائمة في أنه قد يحاول المغادرة مجانًا من النادي، لأنه لم ينس جهود البلوجرانا لإجباره على الرحيل في وقت سابق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وامتلك دي يونج بالفعل عرضًا من برشلونة منذ أشهر، ولكنه لم يستجب له حتى الآن، حيث يعتقد النادي أنه عرض جيد يعكس مكانته بالفريق، وإن كان به تخفيضًا في الأجور.

وقد يلجأ برشلونة إلى وضع دي يونج على مقاعد البدلاء الموسم الماضي، حال رغبته في الرحيل مجانًا، وقد يكون هذا مخاطرة يرغب دي يونج في تحملها، ولكن هذا يعني أن مشاركته في كأس العالم 2026 رفقة هولندا بعيد جدًا.

ويعتقد برشلونة أن تأخير المحادثات من جانب وكلاء دي يونج أمر مقصود، على الرغم من إبلاغهم النادي الكتالوني بأن رغبته هو الاستمرار مع الفريق، ورغبة البلوجرانا هي تخفيض الأجور لدى اللاعبين.