"الصامت" فليك : تدريب برشلونة ليس سهلًا وهناك صفقات يجب إتمامها!

كشف عن موقف بيدري من اللعب ضد فالنسيا

أكد هانز فليك مدرب برشلونة، أنه كان يدرك صعوبة مهمته الجديد في كتالونيا، قبل موافقته على تدريب الفريق بعد رحيل المٌقال تشافي هيرنانديز.

فليك يستعد لخوض المباراة الرسمية الأولى له مع برشلونة، غدًا، السبت، أمام فالنسيا، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وظهر أمام الصحفيين للحديث عن ظروف فريقه قبل هذه المواجهة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي للقاء:"الآن لدينا 22 إلى 23 لاعبًا، الجميع يمكنه اللعب غدًا ماعدا داني أولمو، لأنه وصل مؤخرًا في فترة الإعداد ولم يتدرب كثيرًا".

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وعن عودة بيدري من الإصابة:"نحن سعداء برؤيته يتطور كل يوم، لكن هذا ليس الوقت المناسب لاتخاذ أي قرار بشأن قدرته على اللعب، هو يغير الفريق بالكامل، وربما يكون خيارًا أمام فالنسيا في الشوط الثاني، لا نريد الضغط عليه، لكنه سيتواجد معنا".

وعن سوق الانتقالات:"لا يزال هناك وقت متبقي بالسوق، ولكني سعيد باللاعبين الذين أملكهم بالفعل، عندما وقعت على العقد، كنت أعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، هناك تعاقدات يجب إتمامها وأنا أثق بالنادي رغم صعوبة الوضع، لدينا مجموعة أخرى من اللاعبين يعانون من إصابات، وعند عودتهم سنكون أكثر قوة".

موعد عودة رونالد أراوخو وجافي وأنسو فاتي وفرينكي دي يونج:"أنا متفائل، لدينا المزيد من اللاعبين المتاحين لنا وآمل أن يتمكنوا من العودة، ليس لدي موعد محدد لظهورهم مرة أخرى، ولكن تعافيهم يسير على الطريق الصحيح".

جدير بالذكر أن العلامة الأبرز في مؤتمر فليك، كانت بعدم حديثه كثيرًا، لأنه أجاب على أسئلته باللغة الإنجليزية من خلال مترجم، وكان شديد الصمت في العديد من الأحيان.