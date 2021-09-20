برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وغرناطة وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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برشلونة 0 × 1 غرناطة

مباشر، لحظة بلحظة



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79' أوووووووووووووووووووه! ماذا أضاعت يا دي يونج! ركنية لبرشلونة، الكرة تصل للمهاجم الهولندي على طبق من ذهب ولكنه يهدر فرصة التعادل ورأسيته تعلو العارضة

78' بيكيه لن يلعب كمدافع بل كمهاجم!! يبدو أن الخسارة قد تكلف كومان منصبه

71' ديباي يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكنها تصطدم بالحائط، مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب لأنها غير مُتعمدة

70' خطأ لبرشلونة من على حدود منطقة الجزء بعد أن قام جونزاليس بدفع ديمير، وبطاقة صفراء لجونزاليس

69' عرررضية من الجهة اليسرى لبرشلونة ولكن دفاع غرناطة يشتت الكرة لركنية

63' عرررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة ولكن الكرة تمر من فوق رأس دي يونج

60' أوووووووووووووووه ديباي يهدر فرصة ثمينة لتعديل النتيجة، عرضية من الجهة اليمنىن دي يونج يلمس الكرة وتصل إلى ديباي الذي يسددها ولكنها عالية عن العارضة بقليل

58' تسديدة من ديباي من داخل منطقة الجزاء على مرتين، ولكن الكرة تصل سهلة لحارس غرناطة

55' رأسية خطيررة من أراوخو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

52' فرصة لمرتدة خطيرة لغرناطة عن طريق ماتشيز ولكن أراوخو ينقذ الموقف

51' عررضية خطيرة من الجهة اليسرى لبرشلونة ولكن حارس غرناطة يخرج من مرماه ويشتت الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم غرناطة على برشلونة بهدف نظيف

45' عررضية من مينجويزا، دفاع غرناطة يشتت الكرة وتصل إلى بوسكيتس الذي يسدد الكرة من لمسة واحدة ولكنها بعيدة عن المرمى

44' أوووووووووه فرصتين خطيرتين متتاليتين لبرشلونة عن طريق أراوخو، رأسيتين الأولى تصدى لها حارس غرناطة والثانية تمر بجوار القائم

42' أووووووووه تسديدة قوية من لاعب غرناطة ولكن تير شتيجن يتصدى لها

تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج بالدي للإصابة ودخول مينجويزا

38' سيطرة واستحواذ من برشلونة، ولكن دون أي خطورة على مرمى غرناطة باستناء تسديدة روبيرتو

33' برشلونة يضغط بحثًا عن هدف التعادل

23' محاولة من ديباي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية كثيرًا عن المرمى

18' أووووووووووه برشلونة كان قريبًا من التعادل، ولكن تسديدة روبيرتو تصطدم بالعارضة!

17' عررضية من الجهة اليمنى لبرشلونة عن طريق ديست ولكن دفاع غرناطة يشتتها لركنية

11' عررررضية من ماتشيز تصل إلى مولينا الذي يسددها بشكل رائع ولكنها تعلو العارضة بقليل.. غرناطة أخطرر

4' كوتينيو يسقط داخل منطقة الجزاء، يطالب بركلة جزاء، الحكم يراجع اللقطة مع حكام تقنية الفيديو ويقرر استمرار اللعب

1' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من مفاجأة! غرناطة يتقدم على برشلونة، عرضية رائعة من إسكوديرو تصل إلى دوارتي يضعها برأسه في الشباك بكل سهولة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

بالدي - أراوخو - جارسيا - ديست

دي يونج - بوسكيتس - روبيرتو

كوتينهو - ديباي - ديمير

تشكيل غرناطة:

قرر المدرب مورينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

ماكسيميانو

إسكوديرو - دوارتي - أبراهام - كيني

إيتكي - خيمينز - ميلا

ماتشيز - مولينا - بويرتاس

يرغب العملاق الكتالوني في تحقيق الفوز من أجل مواصلة اللحاق بريال مدريد، خاصًة وأن الفريق لعب مبارتين أقل وفي حال فوزه بهما سيتساوى مع الملكي في الرصيد ويتقاسم معه الصدارة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وغرناطة، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.