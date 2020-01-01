برشلونة وغرناطة: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 غرناطة

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على الجانب الآخر يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويقدم مستوى رائع في الآونة الآخيرة والتي كانت آخرها في الدوري الإسباني عندما انتصر على مايوركا بهدف دون رد، ومن ثم استطاع أن يتخطى فريق تاموريسيتي في الجولة الثانية من كأس الملك بعدما انتصروا بهدف دون رد.

عانى الفريق الكتالوني في الأسبوع الأخير، حيث تعادل مع إسبنايول بنتيجة (2-2) ليعود من جديد الفارق الصفري بين البلاوجرانا وريال مدريد في عدد النقاط، تلتها هزيمة وخروج من كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، بعد أن انتصر الأتليتي على برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف.