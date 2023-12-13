برشلونة على فوهة بركان.. هل ينقلب الرباعي الكبير على تشافي؟

غليان داخل قلعة البلوجرانا!

ما بين مخاوف الإدارة بسبب تراجع النتائج وعدم اقتناع عدد من الأعمدة الرئيسية في الفريق بأفكاره، بات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تحت الحصار داخل قلعة البلوجرانا.

البارسا الذي يخوض اليوم مباراة تحصيل حاصل أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، يعاني بشدة على مستوى النتائج محليا، حيث كشفت الخسارة الأخيرة أمام جيرونا (2-4)، عن أزمات داخل الفريق، الذي يحتل الآن المركز الثالث في الليجا، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن جيرونا المتصدر.

وبالفعل ترددت أنباء في الساعات الماضية، حول خروج تقارير من الإدارة غير راضية عن مستوى الفريق، بخلاف تقارير أخرى عن إجبار تشافي من قبل خوان لابورتا رئيس النادي على تعديل قائمة مباراة رويال أنتويرب، وإدراج أسماء ليفاندوفسكي وجوندوجان وأراوخو فيها مرة أخرى.

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ووفقا للبرنامج الإذاعي "Bar Canaletes"، المعني بأخبار النادي الكتالوني، فإن الرباعي روبرت ليفاندوفسكي، إلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج ومارك أندريه تير شتيجن غير مقتنع بخطط وأفكار تشافي.

واستند هذا الادعاء إلى تقارير أخرى، أفادت بأن الرباعي لا يفهم سبب إراحته في كثير من التدريبات والمباريات، رغم أن جدول الفريق هذا الموسم غير مزدحم.

كما استند أيضًا إلى أن الرباعي الذي له "ثقل كبير في الفريق"، ظهر في العلن وأبدى اختلافه مع تشافي، حيث ذكر دي يونج أن الهزيمة أمام جيرونا كانت بسبب أخطاء داخل برشلونة، وأنهم لم يلعبوا بشكل جيد.

ومن قبل أثار جوندوجان أزمة عندما خرج في تصريحات عقب الكلاسيكو معلنا إحباطه من أداء الفريق، بينما اشتكى ليفاندوفسكي (أكثر من مرة)، من أن برشلونة لا يقدم له الدعم الكافي في الجانب الهجومي.