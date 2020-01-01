برشلونة على بعد خطوة من ضم نيمار الجديد

نيمار الجديد يقترب من برشلونة من حيث جاء الأصلي

اقترب جوهرة ساو باولو جوستافو مايا النجم البرازيلي الشاب والملقب بنيمار الجديد من برشلونة أكثر من أي وقت مضى.

وكان برشلونة قد انضم باللاعب منذ أشهر وبدأ في التفاوض من أجل التعاقد معه، ولكن المستجدات الأخيرة أكدت أن هناك خطوة حقيقية قادمة.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بالفعل تعلم اللغة الإسبانية قبل الانتقال المنتظر إلى كامب نو، والذي يتوقع وكيل أعماله أن يحدث في يونيو الجاري.

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وقدم مايا أداء خرافيًا في كأس ساو باولو ــ البطولة الشبابية الأرقى في البرازيل ــ الأمر الذي جعله يلمع بالنسبة للأندية الأوروبية الراغبة في تعزيز صفوفها.

وفي تصريحات نقلتها جلوبو سبورت، أكد وكيل أعمال جوهرة البرازيل الجديدة أن الانتقال إلى برشلونة على وشك أن يصبح أمرًا واقعًا.

وأضاف: "نحن على يقين من أن برشلونة سيكمل الشراء، مايا بدأ يوم الاثنين دروسًا خاصة في اللغة الإسبانية للاستعداد بشكل أكبر لتلك الخطوة"

وتابع: "جاءت أندية أخرى إلينا في الأشهر القليلة الماضية لكن لم يكن لديه أي تفكير في شيء آخر أبداً ، لقد أراد برشلونة ليحقق حلمه"

وأردف: "مايا يمتلك إمكانيات كبيرة ويستطيع أن يسير على خطى عظماء البرازيل الذين ارتدوا قميص برشلونة أمثال ريفالدو ورونالدينيو ونيمار"

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يذكر أن جوستافو مايا كان محورًا للاهتمام من قبل العديد من الأندية الأوروبية، ولكن رغبته في الانتقال إلى برشلونة يبدو أنها ستحسم الموقف.