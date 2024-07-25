"بعد انتظار وصول الرسمي" .. برشلونة يرد على عرض الهلال للتعاقد مع فيتور روكي

هل سينتقل فيتور روكي إلى الهلال؟..

اتخذ مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، قراره النهائي في عرض الهلال السعودي، لـ"التعاقد" مع الموهبة البرازيلية فيتور روكي، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

روكي انضم إلى برشلونة في يناير 2024؛ إلا أنه لم يحظ بـ"الدقائق الكافية" مع الأسطورة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق السابق؛ وسط تأكيدات على رغبة من مسؤولي النادي بـ"التخلي" عنه في الصيف الحالي؛ لتسجيل صفقات جديدة بدلًا منه.

وبالفعل.. انتظر العملاق الإسباني في الأيام القليلة الماضية، وصول عرض رسمي من نادي الهلال، وهو ما حدث بالفعل؛ وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أعلنت "موافقة" برشلونة، على العرض الذي تقدم به الزعيم الهلالي في الساعات الماضية؛ من أجل التعاقد مع الموهبة البرازيلية، خلال صيف العام الحالي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسؤولي برشلونة يعملون في الوقت الحالي، على إقناع فيتور روكي البالغ من العمر 19 سنة، بـ"الانتقال" إلى السعودية؛ وذلك في ظل تمسك اللاعب بالبقاء في أوروبا.

وإذا نجح برشلونة في "إقناع" روكي وتغيير رأيه؛ سيكون المهاجم البرازيلي الشاب أولى صفقات الهلال الصيفية، على أن يتم تسجيله في قائمة الأجانب "تحت السن" - مواليد 2003 أو أكثر -.

جدير بالذكر أن روكي الذي كلف خزينة نادي برشلونة، 30 مليون يورو "ثابت"، مع إمكانية دفع 31 مليونًا "متغيرات"، سجل هدفين فقط في 16 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم.