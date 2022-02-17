برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0×0 نابولي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

21' أووووووووووه شتيجن ينقذ فرصة خطيرررررة لنابولي، تمريرة مذهلة من فابيان رويز تضع أوسيمين أمام المرمى، النيجيري يسدد ولكن شتيجن يتصدى لها وتخرج لركنية

17' تسديدة من أوباميانج من خارج منطقة الجزاء ولكن كرة الجابوني تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

16' عرررررضية من إنسيني ولكن جارسيا يشتت الكرة قبل أن تصل إلى أوسيمين

14' أووووووه خطيرررة من برشلونة، نيكولاس جونزاليس يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوووية ولكن ميريت يتصدى لها، وتخرج لركنية

11' سيطرة واستحواذ من نابولي، برشلونة يحاول الضغط واللعب على المرتدات

5' تسديدة قووووية من بيدري ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - أوسكار مينجويزا

نيكولاس جونزاليس - فيرنكي دي يونج - بيدري

أوباميانج - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل نابولي:

يبدأ المدرب سباليتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

خوان خيسوس - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - جيوفاني دي لورينزو

أندريه أنجيسا - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - بيتور زيلينسكي - إليف إيلماس

فيكتور أوسيمين

في المقابل، يتواجد نابولي في ملحق خروج المغلوب بعد أن كان ثانيًا في مجموعته بالمسابقة ذاتها خلف سبارتاك موسكو بفارق الأهداف، ويرغب الفريق الإيطالي بالعودة بنتيجة إيجابية قبل المواجهة الآخرى بين الفريقين.

يتواجد فريق برشلونة في هذا الدور بعد أن حل ثالثًا في مجموعته بدوري الأبطال والتي ضمت بايرن، بنفيكا ودينامو كييف، ويسعى الفريق لتحقيق فوز مريح يساعده في مباراة الإياب على ملعب سان باولو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد نابولي في إطار مباريات ملحق خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب كامب نو.