برشلونة ضد فيكتوريا بلزن: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-23، على ملعب كامب نو....

برشلونة 0×0 فيكتوريا بلزن

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تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

مارك تير شتيجن

جوردي ألبا - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - سيرجي روبيرتو

بيدري - فرينكي دي يونج - فرانك دي يونج

عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

تشكيل فيكتوريا بلزن:

التشكيل| 4-2-3-1

برشلونة يدخل مواجهة فيكتوريا بلزن وهدفه الرئيسي حصد نقاط المباراة الكاملة، مستفيدًا من الدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها بانتصاراته الأخيرة في الدوري الإسباني.

الفوز على فيكتوريا بلزن سيمنح برشلونة أيضًا دفعة هامة في المجموعة الصعبة، والتي ينتظرها فيها عدة اختبارات قوية خلال الجولات المقبلة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة المقدمة لكم من موقع جول، لمباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023، وستُقام على ملعب كامب نو.