برشلونة ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة × فياريال

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تشكيل برشلونة:

التشكيل| 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا، إيريك جارسيا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو

فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، نيكولاس جونزاليس

عبد الصمد، ديباي، جافي

تشكيل فياريال :

التشكيل| 4-4-2

جيرونيمو رولي

ألفونسو بيدرازا، باو توريس، راؤول ألبيول، خوان فويث

موي جوميز، داني باريخو، إيتان كابوي، يريمي بينو

دانجوما، مانو تريجوريس

Here is our starting 1️⃣1️⃣ for the big game tonight!#VillarrealBarça pic.twitter.com/5Vwq2YJd1P — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) November 27, 2021

في المقابل، يحتل الغواصات الصفراء الترتيب الثاني عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى الفريق مع إيمري لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يبتعد فياريال عن مراكز الهبوط بخمس نقاط فقط.

نجح برشلونة في الجولة الماضية والمباراة الأولى له في الدوري تحت قيادة تشافي أن يفوز في ديربي كتالونيا على إسبانيول بهدف نظيف، ويتواجد البلاوجرانا في المركز السابع برصيد 20 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة برشلونة وفياريال، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد لا سيراميكا.