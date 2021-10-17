تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وفالنسيا وذلك في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

برشلونة 2 ×1 فالنسيا

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على فالنسيا بهدفين لهدف

45' تسديدة من جيديش، تصطدم بالدفاع، تفقد قوتها وتذهب سهلة ليد تير شتيجن

45' خطأ لفالنسيا من على حدود منطقة الجزاء

40' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الثاني ويتقدم في النتيجة بركلة جزاء سجلها ديباي بنجاح على يسار سيلسين

38' أووووووه! عرضية من ألبا تصل إلى فاتي الذي يتعرض للعرقلة أثناء تسديد الكرة، حكم المباراة يحتسب ركلة جزااااااااااااااااااااء

35' برشلونة يضغط بحثًا عن هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول

21' عرررضية خطيرة من جيديش، الكرة تمر من تحت أيدي تير شتيجن ولكنها تمر بسلام على دفاع برشلونة

19' بطاقة صفراء لجافي بعد تدخل قوي على جيديش

17' ركنية لبرشلونة، الكرة تصل إلى فاتي على الجهة الأخرى ويسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية جديدة

14' تعطل اللعب لسقوط جيديش للإصابة بعد التحامه مع لاعب برشلونة

12' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز التعادل عن طريق فاتي بتسديدة ولا أروع على يسار سيلسين

9' أووووووه عررررضية خطيررررة لبرشلونة بقدم ألبا، ولكن دفاع فالنسيا يشتت الكرة بصعوبة قبل أن تصل إلى ديست

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جايا يحرز الهدف الأول لفالنسيا، تسديدة راااااااائعة لا تُصد ولا تُرد من قائد الخفافيش على يمين تير شتيجن

1' أوووووه تمريرة من جافي إلي فاتي الذي يسدد كرة قوووية ولكنها في الشِباك الخارجية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن



ألبا - بيكيه - جارسيا - روبيرتو



جافي - بوسكيتس - دي يونج



فاتي - ديباي - ديست

تشكيل فالنسيا:

قرر المدرب بوردالاس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

سيلسين



جايا - دياخابي - باوليستا - فولكييه



دورو - جيامون - واس - سولير



جيديش - جوميز

في المقابل يرغب الخفافيش في مواصلة البداية الجيدة للموسم، واستغلال تخبط البلاوجرانا مؤخرًا من أجل الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

يرغب العملاق الكتالوني للفوز بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابقة وحتى لا يبتعد أكثر عن المنافسة واللحاق بركب الصدارة، متسلحًا بعودة بعض المصابين مثل ألبا ودخول أجويرو لقائمة المباراة لأول مرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة وفالنسيا، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.