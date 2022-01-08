برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

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غرناطة × برشلونة

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45 +2' عررررضية من ديمبيلي، ولكن دفاع غرناطة يشتت الكرة

37' تسديدة من جوتجلا من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدة اللاعب عالية جدًا عن مرمى غرناطة

33' تمريرة من دي يونج إلى جافي، الذي يحاول مراوغة الدفاع والانفراد بالمرمى ولكن الكرة تطول، ماكسيميانو يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

30' بطاقة صفراء للاعب غرناطة جونالونس بعد تدخل قوي على دي يونج

25' أوووووووه تير شتيجن يتصدى لفرصة خطيرررة لغرناطة، تم قطع الكرة من بوسكيتس، الكرة تصل إلى ماتشيز الذي يسدد بقوة ولكن الألماني يتألق ويتصدى للكرة

21' بطاقة صفراء على جافي بعد تدخل قوي على ماتشيز

20' أوووووووه دي يونج كاد أن ينفرد بالمرمى ولكن دفاع غرناطة ينقذ الموقف ببراعة، الهولندي يطالب بركلة جزاء، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

18' انطلاقة من ديمبيلي على الطرف الأيمن، يحاول لعب عرضية ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

16' عرررضية من جوتجلا، دي يونج يحاول لعب الكرة بالكعب ساقطة في المرمى ولكنها تمر فوق العارضة

15' مرور ربع ساعة على بداية المباراة بدون أي فرص خطيرة

9' تم تأكيد إلغاء الهدف بسبب وجود جافي متسللًا في بداية الهجمة

7' هدف لبرشلونة، ولكن تم إلغاؤه بسبب شك في وجود تسلل، سيتم مراجعة اللعبة في تقنية الفيديو

3' عرررررضية من ألبا ولكن الكرة تمر من أمام الجميع دون أن تجد من يسددها على المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

خوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إيريك جارسيا - داني ألفيس

جافي- سيرجيو بوسكيتس- نيكولاس جونزاليس

فيران جوتجلا - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب لويس بلازا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

لويس ماكسيميانو

كارلوس نيفا - راؤول تورينتي - فيكتور ميجيل - كيني

لويس ميلا - ماكسيم جونالونز - أنطونيو بويرتاس

لويس سواريز - خورخي مولينا - داروين ماتشيز

في المقابل، يحتل غرناطة المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الجيدة مؤخرًا حيث أنه لم يتعرض للخسارة منذ نهاية فبراير الماضي.

يسعى برشلونة للبناء على الانتصار الهام الذي حققه الجولة الماضية ضد مايوركا وقفز به للمركز الخامس، بفارق نقطة عن الرابع أتلتيكو والثالث ريال بتيس، حيث يملك الفريق في رصيده 31 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد غرناطة في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب لوس كارمينيس.