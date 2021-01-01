برشلونة ضد غرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في مباراة مؤجلة من الجولة 33 بالدوري الإسباني

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برشلونة × غرناطة

مباشر، لحظة بلحظة



57 تمريرة بينية رائعة جدًا من بوسكيتس ولكن الكرة تطول على سيرجي روبيرتو، برشلونة يقترب كثيرًا من الهدف الثاني

55 تمريرة رائعة إلى سيرجي روبيرتو الذي يلعب كرة عرضية خطيرة ولكن دفاع غرناطة يشتت الكرة

52 عررررضية رائعة من دي يونج إلى سيرجي روبيرتو الذي يسدد الكرة من أول لمسة ولكنها تعلو العارضة بقليل

50 أووووووووووه أخطر فرصة لغرناطة في المباراة، سولدادو كانت لديه فرصة لتعديل النتيجة ولكن بيكيه ينقذ الموقف

46 أوووووووووووه جريزمان كان قريبًا من الثاني ولكن الكرة تمر بمحاذاة القائم الأيسر، تمريرة من أومتيتي إلى موريبا الذي مررها إلى الفرنسي وسددها ولكن تضيع على برشلونة فرصة الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على غرناطة بهدف نظيف سجله ميسي

37 تسديدة من برايس ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى تير شتيجن

35 غير معقوووووووووووووووووووول! تمريرة مذهلة من بوسكيتس إلى ميسي الذي كان منفردًا تمامًا بالمرمى ويسدد ولكن إسكانتيل يتألق ويخرجها لضربة ركنية

28 دي يونج يمرر الكرة إلى ميسي الذي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع

23 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ميسي يحرز الهدف الأول لبرشلونة بتسديدة قوية على يسار حارس غرناطة، بعد مجهود وتمريرة رائعتين من جريزمان

20 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب سولدادو، بعد أن قام بعرقلة جريزمان

18 ميسي يمرر كرة إلى جريزمان على حدود منطقة الجزاء، الفرنسي يسدد كرة أرضية قوووية ولكن حارس غرناطة يتصدى لها

14 جريزمان يتوغل في منطقة الجزاء ويحاول المراوغة، ولكن دفاع غرناطة يشتت الكرة لضربة ركنية

8 أوووووووووووووه خطيرة لبرشلونة، تمريرة من ميسي إلى دي يونج الذي يقرر تمرير الكرة مرة أخرى للخلف، تصل إلى ألبا الذي يسدد كرة قووية ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

4 خطأ لبرشلونة بعد عرقلة موريبا، الخطأ من مكان مميز للأرجنتيني ليونيل ميسي

3 سيطرة واستحواذ من برشلونة، بحثًا عن الهدف الأول في المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

أومتيتي - بيكيه - مينجويزا

ألبا - بوسكيتس - دي يونج - موريبا - روبيرتو

ميسي - جريزمان



تشكيل غرناطة

يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1



إسكانديل

دياز - سانشيز - بيريز

كويني - برايس - هيريرا - فولكيير

ماشيس - سواريز

سولدادو

يسعى العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانفراد بالصدارة حيث يتواجد الفريق في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، في حين أن غرناطة يقدم موسمًا جيدًا ويتواجد في الترتيب الثامن برصيد 42 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة ضد غرناطة، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع في إطار مسابقة الدوري الإسباني.