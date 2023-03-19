برشلونة ضد ريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة كلاسيكو الأرض

تابع التغطية المباشرة لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 26 من الدوري الإسباني على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"

برشلونة x ريال مدريد

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب برشلونة - ريال مدريد الأحد 19 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

beIN Sports 1 HD Premium حسن العيدوس سبوتيفاي كامب نو

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

يعتمد تشافي هيرنانديز على الرسم الآتي:

الخطة: 4-3-3

أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسين - جويل كوندي - رونالد أراوخو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

جافي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

أهلا بكم في البث المباشر لقمة الجولة 26 من الدوري الإسباني وكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة، صاحب الأرض، يعيش أفضل أحواله على الصعيد المحلي، حيث يبتعد في صدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المثالية في الدوري الإسباني هذا الموسم بالفوز على أتلتيك بيلياو في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة.

أما ريال مدريد، الضيف، فيدخل المباراة بهدف واحد فقط، وهو تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق في المرحلة الأخيرة من الموسم، وإشعال سباق "لا ليجا" حتى نهاية الموسم.

ريال مدريد تخطى سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولة الماضية بالفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.