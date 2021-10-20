برشلونة ضد دينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة ودينامو كييف وذلك في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022

برشلونة 1 × 0 دينامو كييف

مباشر، لحظة بلحظة



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تبديل لبرشلونة بخروج ديباي ودخول أجويرو

70' خطيرررررررة لبرشلونة، تمريرة من فاتي إلى كوتينهو على حدود منطقة الجزاء، البرازيلي يسدد كرة قوووية من لمسة واحدة ولكنها تعلو العارضة

تبديل لبرشلونة بخروج جافي ودخول سيرجي روبيرتو

60' بعد مرور ساعة على اللعب، دينامو كييف لم يسدد كرة واحدة على مرمى برشلونة حتى الآن

53' أوووووووه ماذا أهدرت يا فاتي؟، ديباي يقطع الكرة بشكل رائع من مدافع دينامو كييف داخل منطقة الجزاء، يمررها لفاتي الذي يحاول لعبها خلفية في المرمى ولكن الكرة تمر بجوار القائم

51' أووووووووووووووه دي يونج يهدر فرصة هدف محقق! تمريرة رائعة من ديباي نصل إلى دي يونج الذي يقرر تمريرها بالعرض لفاتي بدلًا من تسديد الكرة ولكن دفاع كييف ينقذ الموقف

بداية الشوط الثاني

تبديلين لبرشلونة قبل بداية الشوط الثاني بخروج مينجويزا ولوك دي يونج ودخول كوتينهو وفاتي

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على دينامو كييف بهدف نظيف سجله بيكيه

42' ديباي ينطلق ويراوغ ولكن دفاع دينامو كييف يشتت الكرة في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى ديست

36' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الأول عن طريق بيكيه، عرضية رائعة تصل لقائد الفريق الذي يسددها بشكل رائع في مرمى الفريق الأوكراني

35' أووووووووه! عرررضية من الجهة اليسرى تصل إلى ديست الذي يسدد الكرة قوووية ولكن حارس دينامو كييف يتصدى لها ويُخرجها لضربة ركنية

32' عررررضية من دي يونج ولكن الكرة تصل مباشرًة إلى يد حارس مرمى دينامو كييف

20' ديباي يمرر إلى دي يونج الذي يستلم الكرة بشكل رائع ويسدد! ولكن حارس كييف يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

18' أووووووووه خطيرررررة من دي يونج! ضربة حرة غير مباشرة، الكرة تصل للهولندي الذي يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

16' برشلونة يتناقل الكرة ولكن بدون صناعة فرص حقيقية على مرمى دينامو كييف حتى الآن

11' مرتدة للفريق الأوكراني، تسديدة من لاعب الوسط تصطدم بدفاع برشلونة وتصل سهلة ليد تير شتيجن

9' سيطرة واستحواذ على الكرة من برشلونة

2' عرررررضية رائعة من ألبا، تصل إلى ديست الذي كانت لديه فرصة لتسجيل الهدف الأول ولكن رأسية اللاعب الأمريكي تعلو المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيرشتيجن



ألبا - لونجليه - بيكيه - مينجويزا



دي يونج - بوسكيتس - جافي



ديباي - لوك دي يونج - ديست

تشكيل دينامو كييف:

قرر المدرب لوتشيسكو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

بوشتشان



ميكولينكو - سيروتا - زبارني - كيدزيورا



سيدورتشوك - شابارينكو



دو بينا - بويالسكي - تسيهانكوف

سوبرياها

Dynamo starting line-up for the match against Barcelona! #BarcelonaDynamo (0:0) pic.twitter.com/jhhQFNcfwl — FC Dynamo English (@dynamokyiven) October 20, 2021

لا بديل عن الفوز للعملاق الكتالوني من أجل إحياء أماله في المنافسة مرة أخرى على بطاقة التأهل للدور التالي خاصًة بعد الخسارتين الثقيلتين أمام بايرن وبنفيكا في الجولتين الماضيتين، وكذلك نفس الوضع للنسور الذين يملكوا نقطة واحدة فقط في أول لقائين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ودينامو كييف، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.